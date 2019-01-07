Волк напал на мальчика в парке Челябинска

В челябинском парке имени Гагарина серый волк набросился на ребенка. Видео нападения хищника на малыша попало в соцсети. Зверь схватил мальчика за правую ногу и не отпускал, на помощь ребенку пришли его мать и подросток, пишет РЕН ТВ.

Владелец хищника утверждает, что все было не так, животное домашнее и опасности не представляет.

«Панику не надо разводить, я хозяин его, и мама ребенка сама подвела, чтобы он учился не бояться, и он с ним просто игрался, и потом она с ним несколько раз подходила к волку играться и фоткаться», — сказал Сергей Панасенко, владелец животного.

Мнения в соцсетях разделились: одни встали на защиту волка, мол, мальчик сам виноват, другие, наоборот, защищают ребенка.

Как оказалось, серый волк — любимец местных детей, все с ним играют, виснут на нем. Ни на кого прежде он не нападал.

«Скорее всего, что-то не понравилось сильно. Не уследили, не проконтролировали. Это очень странно, волк ручной», — написали в комментариях очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, обращений в полицию о произошедшем не поступало. По факту публикации видео в Сети проводится проверка.

