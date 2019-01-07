Бил черенком и прыгал на грудь женщине в канун Нового года ее сожитель в Новосибирской области

В Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту убийства женщины, сообщили вечером 7 января в региональном управлении Следственного комитета.

Карасукским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть 33-летней женщины.

По данным следствия, 31 декабря 2018 года, в ожидании наступления Нового года, 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме по ул. Котовского Карасука, в ходе ссоры со своей 33-летней сожительницей нанес ей множественные удары деревянным черенком в область головы, ножом в область голени, а также, завернув последнюю в палас, прыгал на грудную клетку. Потерпевшая получила телесные повреждения не совместимые с жизнью, от которых скончалась.

Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан и доставлен к следователю СКР.

В настоящее время злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.