Бил черенком и прыгал на грудь женщине в канун Нового года ее сожитель в Новосибирской области

В Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту убийства женщины, сообщили вечером 7 января в региональном управлении Следственного комитета.
Карасукским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть 33-летней женщины.
По данным следствия, 31 декабря 2018 года, в ожидании наступления Нового года, 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме по ул. Котовского Карасука, в ходе ссоры со своей 33-летней сожительницей нанес ей множественные удары деревянным черенком в область головы, ножом в область голени, а также, завернув последнюю в палас, прыгал на грудную клетку. Потерпевшая получила телесные повреждения не совместимые с жизнью, от которых скончалась.
Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан и доставлен к следователю СКР.
В настоящее время злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.
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Уроды! Нажрутся, потом не ведают, что творят! Пусть посидит, подумсет, хотя, там думать нечем! Соболезнование близким!
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