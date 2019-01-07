КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1к. квартиру на ул. Кр. Сибирь 120
Продам 1к. квартиру на ул. Пионерская 13
продам
продам
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Санкции: США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Волк напал на мальчика в парке Челябинска

Спасенный из-под завалов взорванного газом дома Ванечка пришел в сознание

Фильм «Т-34» собрал 721 млн рублей за первые выходные 2019 года

Бил черенком и прыгал на грудь женщине в канун Нового года ее сожитель в Новосибирской области

Подписать договор по Курилам с Россией поклялся Абэ на могиле отца

Трехдневная рабочая неделя ждет россиян

Путин порезал палец

Подарки от благотворителей вручил многодетной семье «Курьер. Среда. Бердск»

Кто и как отравил Скрипаля в Солсбери

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Подписать договор по Курилам с Россией поклялся Абэ на могиле отца

По словам премьер-министра Японии, в этом году произойдет «поворотный момент» в истории территориальных разногласий между странами.

7.01.2019 Фото: Кремлин.ру 4 коммент.
 
Подписать договор по Курилам с Россией поклялся Абэ на могиле отца

Путин и Абэ на встрече в Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал приложить все силы, чтобы завершить переговоры с Россией о заключении мирного договора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Абэ вместе с супругой посетил родину предков — город Нагато префектуры Ямагути и побывал на могиле отца. Он, как отметил японский премьер, также работал над улучшением отношений между Москвой и Токио. Синтаро Абэ возглавлял МИД страны с 1982 по 1986 год.

«Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать усилия и исполнять свой служебный долг. Я поклялся сделать все, чтобы продвинуться (в переговорах с Россией по Курилам. — Прим. ред.) и поставить точку в этом вопросе», — сказал Абэ сопровождавшим его журналистам.

По его словам, в этом году произойдет «поворотный момент» в истории территориальных разногласий между странами.

Накануне Абэ заявил, что вопрос принадлежности Курильских островов не может быть решен без согласия их жителей. Япония претендует на Южные Курилы. Глава японского правительства подчеркнул, что претензии Токио не предполагают выселения оттуда россиян.

Ускорить переговоры
В ноябре Абэ встретился с Владимиром Путиным. Стороны договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

В этом документе Токио и Москва выражали готовность заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. Стороны ратифицировали декларацию, но затем Токио отказался от ее выполнения, настаивая на возвращении четырех островов.

В Москве подчеркивают, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Санкции: США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран Волк напал на мальчика в парке Челябинска Спасенный из-под завалов взорванного газом дома Ванечка пришел в сознание

(4) Комментариев

  1. Аноним

    А потом они захотят Сахалин тоже когда был ихним после царя .

    Thumb up 6 Thumb down 3

  2. Новый мэр

    Зачем на могиле?Вова и так отдаст!

    Thumb up 5 Thumb down 4

  3. Гость

    Ишь ты. поклялся он! Настырный. Уходит он через год — и чё? Со столтенбергом, в бытность его премьером норвегии, тоже договорчик состряпали медведевцы! Теперь он в генсеках нато подвизается и кулачком России-Матушке грозит! Дообнимались?! Гнать этого абэ **анными тряпками! 8)

    Thumb up 3 Thumb down 3

  4. Аноним

    кремлевская пропаганда сейчас ищет красивые выражения, чтобы сдачу Курил выдать за великую внешнеполитическую победу и успех….21 января будет встреча Путина с Абэ, пора уж готовить тексты…
    между тем после сдачи Курил Германия может потребовать возвращения Калининграда, финны потребуют вернуть утерянное в 1939 , а Китай и так рисует Забайкалье во многих своих картах….
    а самое главное — после возврата Курил Япония выходит на конфликт с Китаем, там тоже есть территориальные претензии ..и выходит не одна, а при поддержке США …вот почему Путин и сдал Курилы — в противостоянии Китая с США он выбрал сторону амеров — естественно, что с этой сдачи кремлевские что то поимеют …ну, или им пообещали что то в дальнейшем ..)
    фактически вот так начинается пересмотр итогов второй мировой — со сдачи национальных интересов России её руководством :-!

    Thumb up 4 Thumb down 3

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика