Подписать договор по Курилам с Россией поклялся Абэ на могиле отца

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал приложить все силы, чтобы завершить переговоры с Россией о заключении мирного договора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
Абэ вместе с супругой посетил родину предков — город Нагато префектуры Ямагути и побывал на могиле отца. Он, как отметил японский премьер, также работал над улучшением отношений между Москвой и Токио. Синтаро Абэ возглавлял МИД страны с 1982 по 1986 год.
«Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать усилия и исполнять свой служебный долг. Я поклялся сделать все, чтобы продвинуться (в переговорах с Россией по Курилам. — Прим. ред.) и поставить точку в этом вопросе», — сказал Абэ сопровождавшим его журналистам.
По его словам, в этом году произойдет «поворотный момент» в истории территориальных разногласий между странами.
Накануне Абэ заявил, что вопрос принадлежности Курильских островов не может быть решен без согласия их жителей. Япония претендует на Южные Курилы. Глава японского правительства подчеркнул, что претензии Токио не предполагают выселения оттуда россиян.
Ускорить переговоры
В ноябре Абэ встретился с Владимиром Путиным. Стороны договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.
В этом документе Токио и Москва выражали готовность заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. Стороны ратифицировали декларацию, но затем Токио отказался от ее выполнения, настаивая на возвращении четырех островов.
В Москве подчеркивают, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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А потом они захотят Сахалин тоже когда был ихним после царя .
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Зачем на могиле?Вова и так отдаст!
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Ишь ты. поклялся он! Настырный. Уходит он через год — и чё? Со столтенбергом, в бытность его премьером норвегии, тоже договорчик состряпали медведевцы! Теперь он в генсеках нато подвизается и кулачком России-Матушке грозит! Дообнимались?! Гнать этого абэ **анными тряпками!
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кремлевская пропаганда сейчас ищет красивые выражения, чтобы сдачу Курил выдать за великую внешнеполитическую победу и успех….21 января будет встреча Путина с Абэ, пора уж готовить тексты…
между тем после сдачи Курил Германия может потребовать возвращения Калининграда, финны потребуют вернуть утерянное в 1939 , а Китай и так рисует Забайкалье во многих своих картах….
а самое главное — после возврата Курил Япония выходит на конфликт с Китаем, там тоже есть территориальные претензии ..и выходит не одна, а при поддержке США …вот почему Путин и сдал Курилы — в противостоянии Китая с США он выбрал сторону амеров — естественно, что с этой сдачи кремлевские что то поимеют …ну, или им пообещали что то в дальнейшем ..)
фактически вот так начинается пересмотр итогов второй мировой — со сдачи национальных интересов России её руководством …
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