КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1к. квартиру на ул. Кр. Сибирь 120
Продам 1к. квартиру на ул. Пионерская 13
продам
продам
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Санкции: США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Волк напал на мальчика в парке Челябинска

Спасенный из-под завалов взорванного газом дома Ванечка пришел в сознание

Фильм «Т-34» собрал 721 млн рублей за первые выходные 2019 года

Бил черенком и прыгал на грудь женщине в канун Нового года ее сожитель в Новосибирской области

Подписать договор по Курилам с Россией поклялся Абэ на могиле отца

Трехдневная рабочая неделя ждет россиян

Путин порезал палец

Подарки от благотворителей вручил многодетной семье «Курьер. Среда. Бердск»

Кто и как отравил Скрипаля в Солсбери

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Фильм «Т-34» собрал 721 млн рублей за первые выходные 2019 года

Суммарный капитал картины за время проката составил 1,038 млрд рублей. Она стала двенадцатым рублевым миллиардером среди отечественного кино в рекордные сроки.

7.01.2019 Фото: Кадр из фильма "Т-34" 9 коммент.
 
Фильм Т 34 собрал 721 млн рублей за первые выходные 2019 года

Кадр из фильма «Т-34»

Военно-приключенческий фильм «Т-34» стал лидером проката в России и странах СНГ, собрав по итогам выходных более 720 млн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за 4-7 января.

Картина режиссера Алексея Сидорова рассказывает о подвиге советских танкистов в годы Великой Отечественной войны. Фильм вышел в российский прокат 27 декабря в премиальных форматах (IMAX, LUXE, Atmos), а в широком прокате появился 1 января. Главные роли в ленте исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум и другие. За первый уик-энд 2019 года картина собрала 721,5 млн рублей.

Отмечается, что суммарный капитал фильма «Т-34» за время проката составил 1038 млн рублей, таким образом кинолента стала двенадцатым рублевым миллиардером среди отечественного кино в рекордные сроки. По данным портала, годом ранее для преодоления отметки в 1 млрд фильму «Движение вверх» понадобилось десять дней, а в 2017 году сборы фильма «Викинг» превысили эту сумму за девять дней.

Вторую строчку рейтинга заняла российская комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», собрав за прошедшие выходные 365 млн рублей. Фильм Ильи Куликова, основанный на телесериале «Полицейский с Рублевки», вышел в прокат 20 декабря. Картина рассказывает о сотруднике отделения полиции «Барвиха Северное», который пытается спасти свой отдел от расформирования, ограбив банк. Роли исполнили Александр Петров, Сергей Бурунов, Роман Попов.

На третьем месте по итогам уик-энда оказался американский мультфильм «Гринч» (The Grinch), принесший 246 млн рублей. Лента Ярроу Чейни и Скотта Моужера, идущая в российских кинотеатрах с 13 декабря, снята по книге американского писателя Теодора Сьюза Гайсела (1904-1991) «Как Гринч украл Рождество» (How the Grinch Stole Christmas!). Гринча озвучил Бенедикт Камбербэтч.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Санкции: США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран Волк напал на мальчика в парке Челябинска Спасенный из-под завалов взорванного газом дома Ванечка пришел в сознание

(9) Комментариев

  1. Leonnz

    Сегодня ходил. Потрясающий фильм ИМХО! и То утром в 9 бронь была у меня токо на крайние ряды… люди за два три дня покупали напрямую в кассе — пошел бронь перед сеансом забирать — оставалось на продажу 5 билетов…
    Вопрос, у нас в каком формате показали?
    IMAX, LUXE, Atmos? *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*

    Thumb up 1 Thumb down 1

    • Поросёнок Пётр

      У нас негде показывать, увы, но в Бердске кинотеатра нет, от слова совсем, что конечно совершенно невероятно и грустно, особенно вспоминая сколько у нас из было раньше. В «Орион» я уже лет 5 не ходил и больше никогда туда не пойду, это недоразумение назвать современным кинотеатром язык не поворачивается, ходить туда можно только от полной безысходности *NO* Как думаешь товарищ Leonnz, появится ли когда нибудь в нашей деревне современный кинотеатр?

      Thumb up 4 Thumb down 2

      • Leonnz

        Жеень… я абсолюто согласен насчет комфорта! Сидел я с краюшку, так вот все уселись ноги еле влезли. а посередке за минуту до фильма еще 4 места было. свет потух и тут пришли опоздавшие с середки — пол ряда вылезало чтобы их впустить — толи ряд лишний туда впихнули и пространство уменьшилось….
        ПыСы. Аймакс точно не появится ровно как и театр типа Аля Новосиб! :-D :-D :-D

        Thumb up 3 Thumb down 1

  2. Поросёнок Пётр

    Посмотрим, как на торентах в качестве появится, предыдущие «танковые» фильмы, «Танки» и «Несокрушимый» оставили тягостное впечатление и в прокате с грохотом провалились, да и бюджеты у этих постановок были по киношным меркам микроскопические, в Т-34 же, ввалили аж 600 миллионов, он уже окупился, ну, посмотрим, посмотрим, не всё то золото, что в прокате окупается, вспоминая кошмарный «Викинг». ;)

    Thumb up 0 Thumb down 1

  3. Leonnz

    все о чем пишешь в приниципе не смотрел даже по сети.. достаточно отзывов от знающего в этом деле кинокритика, он и посоветовал кста этот фильм, так что потраченных на два билета денег не жалею, как и времени

    Thumb up 2 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика