Фильм «Т-34» собрал 721 млн рублей за первые выходные 2019 года

Военно-приключенческий фильм «Т-34» стал лидером проката в России и странах СНГ, собрав по итогам выходных более 720 млн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за 4-7 января.
Картина режиссера Алексея Сидорова рассказывает о подвиге советских танкистов в годы Великой Отечественной войны. Фильм вышел в российский прокат 27 декабря в премиальных форматах (IMAX, LUXE, Atmos), а в широком прокате появился 1 января. Главные роли в ленте исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум и другие. За первый уик-энд 2019 года картина собрала 721,5 млн рублей.
Отмечается, что суммарный капитал фильма «Т-34» за время проката составил 1038 млн рублей, таким образом кинолента стала двенадцатым рублевым миллиардером среди отечественного кино в рекордные сроки. По данным портала, годом ранее для преодоления отметки в 1 млрд фильму «Движение вверх» понадобилось десять дней, а в 2017 году сборы фильма «Викинг» превысили эту сумму за девять дней.
Вторую строчку рейтинга заняла российская комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», собрав за прошедшие выходные 365 млн рублей. Фильм Ильи Куликова, основанный на телесериале «Полицейский с Рублевки», вышел в прокат 20 декабря. Картина рассказывает о сотруднике отделения полиции «Барвиха Северное», который пытается спасти свой отдел от расформирования, ограбив банк. Роли исполнили Александр Петров, Сергей Бурунов, Роман Попов.
На третьем месте по итогам уик-энда оказался американский мультфильм «Гринч» (The Grinch), принесший 246 млн рублей. Лента Ярроу Чейни и Скотта Моужера, идущая в российских кинотеатрах с 13 декабря, снята по книге американского писателя Теодора Сьюза Гайсела (1904-1991) «Как Гринч украл Рождество» (How the Grinch Stole Christmas!). Гринча озвучил Бенедикт Камбербэтч.
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Сегодня ходил. Потрясающий фильм ИМХО! и То утром в 9 бронь была у меня токо на крайние ряды… люди за два три дня покупали напрямую в кассе — пошел бронь перед сеансом забирать — оставалось на продажу 5 билетов…
Вопрос, у нас в каком формате показали?
IMAX, LUXE, Atmos?
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У нас негде показывать, увы, но в Бердске кинотеатра нет, от слова совсем, что конечно совершенно невероятно и грустно, особенно вспоминая сколько у нас из было раньше. В «Орион» я уже лет 5 не ходил и больше никогда туда не пойду, это недоразумение назвать современным кинотеатром язык не поворачивается, ходить туда можно только от полной безысходности Как думаешь товарищ Leonnz, появится ли когда нибудь в нашей деревне современный кинотеатр?
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Жеень… я абсолюто согласен насчет комфорта! Сидел я с краюшку, так вот все уселись ноги еле влезли. а посередке за минуту до фильма еще 4 места было. свет потух и тут пришли опоздавшие с середки — пол ряда вылезало чтобы их впустить — толи ряд лишний туда впихнули и пространство уменьшилось….
ПыСы. Аймакс точно не появится ровно как и театр типа Аля Новосиб!
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Эх, были бы лишние деньги, я бы вложился в строительство нового кинотеатра, дело-то выгодное, сколько людей в Академ и Новосибирск ездит в кино
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А что в Орионе не кажут уже ?
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в форматах IMAX, LUXE, Atmos не кажут….
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Посмотрим, как на торентах в качестве появится, предыдущие «танковые» фильмы, «Танки» и «Несокрушимый» оставили тягостное впечатление и в прокате с грохотом провалились, да и бюджеты у этих постановок были по киношным меркам микроскопические, в Т-34 же, ввалили аж 600 миллионов, он уже окупился, ну, посмотрим, посмотрим, не всё то золото, что в прокате окупается, вспоминая кошмарный «Викинг».
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Т-34 онлайн есть, хоть из кинотеатра, но качество приемлемое…
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все о чем пишешь в приниципе не смотрел даже по сети.. достаточно отзывов от знающего в этом деле кинокритика, он и посоветовал кста этот фильм, так что потраченных на два билета денег не жалею, как и времени
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