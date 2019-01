Фильм «Т-34» собрал 721 млн рублей за первые выходные 2019 года

Военно-приключенческий фильм «Т-34» стал лидером проката в России и странах СНГ, собрав по итогам выходных более 720 млн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за 4-7 января.

Картина режиссера Алексея Сидорова рассказывает о подвиге советских танкистов в годы Великой Отечественной войны. Фильм вышел в российский прокат 27 декабря в премиальных форматах (IMAX, LUXE, Atmos), а в широком прокате появился 1 января. Главные роли в ленте исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум и другие. За первый уик-энд 2019 года картина собрала 721,5 млн рублей.

Отмечается, что суммарный капитал фильма «Т-34» за время проката составил 1038 млн рублей, таким образом кинолента стала двенадцатым рублевым миллиардером среди отечественного кино в рекордные сроки. По данным портала, годом ранее для преодоления отметки в 1 млрд фильму «Движение вверх» понадобилось десять дней, а в 2017 году сборы фильма «Викинг» превысили эту сумму за девять дней.

Вторую строчку рейтинга заняла российская комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», собрав за прошедшие выходные 365 млн рублей. Фильм Ильи Куликова, основанный на телесериале «Полицейский с Рублевки», вышел в прокат 20 декабря. Картина рассказывает о сотруднике отделения полиции «Барвиха Северное», который пытается спасти свой отдел от расформирования, ограбив банк. Роли исполнили Александр Петров, Сергей Бурунов, Роман Попов.

На третьем месте по итогам уик-энда оказался американский мультфильм «Гринч» (The Grinch), принесший 246 млн рублей. Лента Ярроу Чейни и Скотта Моужера, идущая в российских кинотеатрах с 13 декабря, снята по книге американского писателя Теодора Сьюза Гайсела (1904-1991) «Как Гринч украл Рождество» (How the Grinch Stole Christmas!). Гринча озвучил Бенедикт Камбербэтч.