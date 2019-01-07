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Трехдневная рабочая неделя ждет россиян

Новогодние и рождественские каникулы заканчиваются. Первый рабочий день выпадает на среду, 9 января.(КАЛЕНДАРЬ-2019 ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИКОВ)

7.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Трехдневная рабочая неделя ждет россиян

Главная елка Бердска открылась 28 декабря

Три рабочих дня ожидают россиян на этой неделе после десятидневных новогодних каникул, напомнили ТАСС в пресс-службе Роструда.

«Первая рабочая неделя 2019 года после десятидневных новогодних каникул будет трехдневной. Первый рабочий день выпадает на среду, 9 января», — сказали в ведомстве.

Следующие длинные выходные будут у россиян только в марте в связи с празднованием Международного женского дня.

Выходной день в честь Дня защитника Отечества, который приходится в этом году на субботу, был перенесен постановлением правительства на 10 мая.

Трехдневная рабочая неделя ждет россиян


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