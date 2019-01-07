Путин порезал палец

Глава государства 6 января встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, где его крестили.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему у главы государства перевязан палец. Повязку на руке у Владимира Путина сегодня заметили в петербургском храме, где он встречает Рождество.

— Порезался, как любой может, — пояснил Песков Лайфу.

В Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге Владимира Путина крестили в 1952 году.

В Рождественскую ночь Президент присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе (собор Преображения Господня всей гвардии) в Санкт-Петербурге. Праздничную службу посетили также полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. По завершении службы Владимир Путин кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и передал в дар икону «Господь Вседержитель», передает сайт Кремля.

Приказ о возведении собора отдала императрица Елизавета Петровна в благодарность гвардейцам Преображенского полка за помощь при её восшествии на престол. Во время царствования императора Павла I собор получил статус «всей гвардии».

Богослужения в соборе не прекращались даже после революции, храм был действующим все советские годы. Во время блокады Ленинграда служители храма в подвале обустроили бомбоубежище и оказывали посильную помощь жителям города.

Сегодня Спасо-Преображенский собор – один из самых посещаемых в Северной столице. Главными святынями храма являются икона «Спас нерукотворный» и икона Божией Матери «Всех скорбящих радость». Кроме того, хорошо известен хор собора, где выступают солисты Государственной академической капеллы имени Глинки.

Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово.

В поздравлении говорится:

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности. С ним связаны народные и семейные обычаи, передающиеся из поколения в поколение, искренняя вера в добрые перемены и исполнение самых заветных желаний.

С удовлетворением отмечу, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, позитивную роль в жизни нашей страны, заботятся об общественном согласии, укреплении института семьи, воспитании молодёжи, многое делают для решения насущных социальных проблем, гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога. Такая плодотворная и в высшей степени востребованная работа заслуживает глубокой признательности и уважения.

Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия».