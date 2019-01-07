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Подарки от благотворителей вручил многодетной семье «Курьер. Среда. Бердск»

В семье Конновых четверо детей. Работает только папа — водителем маршрутки. Бердчане откликнулись на призыв устроить настоящий Новый год тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.(ВИДЕО)

7.01.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
 

Подарки от благотворителей вручил многодетной семье Курьер. Среда. Бердск

Виктории и Артему очень понравились игрушки, которые им купили неравнодушные читатели

Наталья Коннова, 38-летняя жительница Бердска — мама четверых детей. Старшей дочери Елене 19 лет, Виктории 13, Артему 8 лет. Наталья сейчас находится в декрете с новорожденным Алешей. Обеспечивает большую семью папа, который работает водителем на маршрутке.

Артем и Виктория очень обрадовались подаркам. Ребята стали распаковывать и с интересом разглядывать конструктор и куколку с домиком.

Автор видео Елена Белоусова

— Спасибо большое, что помогли с подарками, — поблагодарила бердчанка неравнодушных читателей. — Дети счастливы и рады, что у них будет настоящий Новый год.

На праздник семья собралась за новогодним столом.

Больше всего многодетная мама мечтает, чтобы ее любимый сынок Алексей поправился и его выписали из больницы. Малыш родился на три месяца раньше срока с весом 850 граммов. Сейчас ему 2,5 месяца. Он с рождения находится в областной больнице — набирает вес. Сейчас малыш уже «потяжелел» почти до двух килограммов.

Подарки от благотворителей вручил многодетной семье Курьер. Среда. Бердск

Наталья Коннова с детьми

Подарки от благотворителей вручил многодетной семье Курьер. Среда. Бердск

Семья Коннова благодарит бердчан за подарки

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», благотворители также собрали подарки для одиноких стариков и маленьким пациентам туберкулезной больницы.


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