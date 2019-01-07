Кто и как отравил Скрипаля в Солсбери

Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве, передает Лента.ру.

По их сведениям, власти уверены, что знают «все, что необходимо знать» об отравлении экс-полковника Главного управления (более известно как ГРУ) российского Генштаба. В заметке говорится, что британской стороне хорошо известна вся цепочка людей, ответственных за инцидент в Солсбери. Она, как утверждают собеседники газеты, ведет к высшему российскому руководству.

Источники также сообщили изданию, что правительство Великобритании считает разгромленной агентурную сеть ГРУ на территории страны, но теперь опасается действий со стороны Службы внешней разведки (СВР) России. В Лондоне полагают, что СВР, преемница Первого главного управления КГБ СССР, опаснее и профессиональнее ГРУ и поэтому представляет большую угрозу, чем военная разведка.

Данные материалы появились на фоне сведений о том, что покушение на Скрипаля и дальнейшая информационная кампания на эту тему готовились различными британскими структурами с 2015 года.

Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ. Через несколько дней Петров и Боширов дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, в котором заявили, что не имеют отношения к разведке, а в Британию приехали, чтобы «оторваться».

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

Москва неоднократно отрицала любую причастность к покушению на Скрипалей, а также на высшем уровне заявляла, что Петров и Боширов не имеют отношения к спецслужбам или криминалу.

Член комитета Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал опубликованные в британских СМИ данные о якобы установленных деталях покушения на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По его словам, информация о расследовании дела Скрипалей — «полный бред». Он напомнил, что российская сторона неоднократно просила Великобританию предоставить доказательства своего участия в отравлении, однако в ответ получала только несправедливые обвинения.

Клинцевич также назвал новые данные в расследовании, согласно которым британским спецслужбам известны личности сотрудников ГРУ, ездивших за границу с секретными миссиями, верхом непрофессионализма. Он подчеркнул, что нельзя хвастаться тем, что нельзя подтвердить или опровергнуть.

«Судя по всему, этот огород городится с одной целью: создать какую-то правдоподобность делу Скрипаля», — заключил российский политик.