Травников поздравил с Рождеством жителей Новосибирской области

Глава Новосибирской области, а также митрополит Новосибирский и Бердский Никодим и мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратились с приветственными словами к гостям праздничной ёлки, открытой в ледовом городке в центре Новосибирска.

Андрей Травников поздравил новосибирцев с Рождеством Христовым – кульминацией новогодних каникул. «Самое лучшее настроение рождественского праздника – это семейное настроение. Хочу пожелать, чтобы оставшиеся выходные дни вы провели в кругу своих родных, чтобы своим близким вы передали частичку той великой божьей любви к людям, которую нам передал Иисус, чтобы в ваших семьях было тепло, благополучие и счастье», – обратился к собравшимся губернатор.

Глава новосибирской митрополии Русской православной церкви, поздравляя новосибирцев с Рождеством, напомнил, что рождение Иисуса Христа – событие настолько великое в истории человечества, что именно с него ведётся современное летоисчисление. «Этот день напоминает нам о важности семьи, любви и верности, благочестия и нравственности. Множество традиций и обычаев связано с этим праздником. Желаю вам крепости душевных и телесных сил, чтобы каждого из вас Господь благословил, даровал вам счастье и радость и сохранил вас на многая и благая лета», – пожелал новосибирцам Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Также губернатор и митрополит приветствовали гостей и участников Рождественской ёлки, организованной во Дворце культуры железнодорожников, осмотрели Рождественскую выставку детского творчества. В празднике приняли участие дети и родители из православных приходов и воскресных школ Новосибирской епархии. Рождественская ёлка открылась праздничным концертом с участием лучших творческих коллективов из приходов, воскресных школ и гимназий епархии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», митрополит Никодим совсем недавно возглавил Новосибирскую митрополию. Синод перевел его из Челябинской епархии. Бывший митрополит Новосибирский и Бердский Тихон отправился служить во Владимир.