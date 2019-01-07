Борьба с бедностью: Увеличить МРОТ вдвое требуют профсоюзы

В Трудовой кодекс должны быть внесены поправки, четко определяющие, какие именно надбавки входят в минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а какие нужно считать поверх него. Об этом рассказал в интервью «РГ» председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Он пояснил, что есть решение Конституционного суда, по которому все стимулирующие и компенсационные надбавки за особые условия труда и проживания должны начисляться на минимальную зарплату. Инициаторами этого судебного разбирательства были профсоюзы.

«Следующий шаг — внесение поправок в Трудовой Кодекс, чтобы в нем было четко прописано, какие именно надбавки входят в МРОТ, а какие нужно считать поверх него. Мы будем добиваться от правительства и членов парламента подготовки и принятия таких поправок», — подчеркнул Шмаков.

И напомнил: «В 2018 году мы добились важного шага — принятия закона о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации. Но сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей».

По мнению главы ФНПР, пора переходить на другую методику подсчета потребительской корзины: «И мы будем настаивать, чтобы «корзину» расширили до размера минимального потребительского бюджета. Его размер примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины — примерно 25 тысяч рублей».

Расходы на продукты питания при этом должны составлять не более трети всех расходов на потребительские товары и услуги, а объем их потребления должен быть пересмотрен на основе современных рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов.

«Кстати, минимальный потребительский бюджет уже считается в ряде регионов, — сообщил Шмаков. — Например, в Москве и Татарстане. И на его основе региональные трехсторонние комиссии устанавливают минимальную зарплату на территории».

Что касается действующей потребительской корзины, то она предполагает, что человек должен тратить на продукты питания около 50 процентов своих доходов, в то время как на непродовольственные товары и услуги остается всего по 25 процентов.

«Чем выше уровень доходов граждан, — поясняет Шмаков, — тем меньше они тратят на продукты питания и больше на непродовольственные товары и услуги. Таким образом, величина прожиточного минимума, рассчитанная на основе потребительской корзины, «закрепляет» граждан в положении бедности».