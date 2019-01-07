Подключат газ в разрушенном взрывом доме Магнитогорска

Дом, в котором произошло обрушение, согласно предварительной причине, из-за взрыва бытового газа, вновь подключат к газоснабжению. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в доме будет полностью отключен газ.

«Сегодня состоялось общее собрание жильцов, управляющей компании и городских властей. Большинство жителей высказались за возвращение газоснабжения в дом и отказались от электроплит. Это решение будет исполнено», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что работы по подключению газа начнутся в ближайшие дни.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников в свою очередь заявил, что запуск газоснабжения в пострадавшем доме безопасен при соблюдении всех норм.

«Мы ушли от темы электроплит сегодня <…>, мы руководствуемся только документальными подтверждениями. При соблюдении всех норм и правил газ не опасен», — сказал он.

«Для того, чтобы подать газ, надо обеспечить наличие всех жильцов по стояку. Во-вторых, надо сделать все работы, которые предшествуют пуску. Мы сегодня разработаем программу и будем по ней двигаться», — добавил он.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня.