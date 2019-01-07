Десантный корабль направили в Черное море ВМС США

Десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry в составе 22-й морской экспедиционной группы проходит через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба Шестого флота США в твиттере.

Ранее спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море. Кроме того, он заявил, что не исключает дополнительных поставок летального оружия Украине, передает РИА Новости.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что подобные заявления носят «немиротворческий характер и не нацелены на сближение позиций внутри украинского общества».

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, отношения Москвы и Вашингтона стали жертвой провокации, которую устроили в Керченском проливе украинские власти.

Судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы регулируется Конвенцией Монтрё от 1936 года. В мирное время причерноморские державы имеют право проводить через проливы военные корабли, предварительно уведомив об этом власти Турции. Для нечерноморских стран есть ряд ограничений. Закрыть проливы Турция может только в случае войны, причем для всех воюющих сторон.