Подарки от благотворителей вручил многодетной семье «Курьер. Среда. Бердск»
Кто и как отравил Скрипаля в Солсбери
Травников поздравил с Рождеством жителей Новосибирской области
Борьба с бедностью: Увеличить МРОТ вдвое требуют профсоюзы
Подключат газ в разрушенном взрывом доме Магнитогорска
Оплачивают коммунальные услуги по-новому с 10 января жители Бердска
Десантный корабль направили в Черное море ВМС США
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Посыпать отсевом детские площадки рекомендует СНиП и ГОСТ в Бердске
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