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Что за рождественские чудеса творятся в г. Бердске с оплатой водопотребления, отопления за декабрь 2018г. в МУП КБУ, почему за расчетное кассовое обслуживание жители должны:

-оплачивать комиссию, ЭТО ВСЕ ЗАЛОЖЕНО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ОПЛАТУ МОП при оплате в УО и в кассы РКЦ СКС???????

-почему должны в нарушение п. 37 ПП РФ №354 жители МКД должны подавать с 23 по 26 число показания ИПУ, данное требование было отклонено еще 16.04.2013г. ПП РФ №344, а в соответствии с частью 1 ст. 155 ЖК РФ производить оплату ЖКУ с 01 по 10 число за предшествующий календарный месяц??????

-А, СЛАБО, ВЕРНУТЬ РАСЧЕТНЫЕ КНИЖКИ ПО ПОКАЗАНИЯМ ИПУ И К ТОМУ ЖЕ В ПЛАТЕЖНОМ ДОКУМЕНТЕ УКАЗЫВАТЬ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПОКАЗАНИЯ ОДПУ МКД НА ПЕРИОД СНЯТИЯ ИХ С 23 ПО 26 ЧИСЛО, это п.31 «е» ПП РФ №354 это прерогатива УК, с ежемесячным указанием технологических потерь по каждому МКД???

-когда наконец-то наведут порядок с расчетами СОИ, которые ранее назывались ОДН и изначально были заложены в содержание жилья, а для точности расчетов, давно пора установить на все стороннее потребление установить приборы учета ЖКУ, это касается и эл/энергии, получения тепловой энергии, подключенных к МКД организаций???

Ознакомившись со списком, куда в г. Бердске можно заплатить, поражена, что мало жители г. Бердска пострадали от РКЦ СКС, так сейчас вместо организации муниципального расчётного кассового центра предлагают оплачивать ЖКУ с комиссией по разным банкам????? Тогда уж бы остались в Новосибирскэнерго, там хоть при оплате через интернет не берут комиссию…..

Жители не должны страдать от новшеств МУП КБУ и при оплате ЖКУ необходимо все же руководствоваться единым платежным документом предусмотренным ПП РФ №354, а при оплате выдавать на 01.число всем жителям платежный документ с незаполненным индивидуальным потреблением ГВС, ХВС, где каждый квартиросъёмщик имея сей документ на 01 число месяца проставляет свое потребление и оплачивает в кассы с 01 по 10 число часть 1 ст.155 ЖК РФ, если уж МУП КБУ не желает возврата расчетных книжек, за заполнение которых несет ответственность владелец ИПУ!