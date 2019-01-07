Путин угостил сладостями пациентов детского хосписа в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин посетил 6 января детский хоспис в Невском районе Санкт-Петербурга и поговорил с маленькими пациентами и их родителями. В подарок дети получили мешки со сладостями и игрушками в виде Спасской башни Московского Кремля.

«У вас очень хороший дом здесь», — сказал Путин в беседе с ребятами, которые ответили, что им здесь нравится.

В ответ дети подарили главе государства раскрашенные вручную елочные игрушки.

Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Детский хоспис», лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности Александр Ткаченко провел для Путина экскурсию, показав палаты, реанимацию, комнаты для отдыха и столовую. В хосписе также функционирует молельная комната для представителей всех конфессий, где президент поставил свечку.

На учете в государственном автономном учреждении здравоохранения «Хоспис (детский)» состоят более 250 детей, в том числе 23 ребенка, круглосуточно находящиеся в стационаре. Также выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи сопровождает пациентов хосписа на дому. Основным видом деятельности является оказание помощи детям и подросткам, проживающим в Петербурге, в возрасте от трех месяцев до 18 лет.

Негосударственное медицинское учреждение «Детский хоспис» было создано в 2006 году. Важным на том этапе развития стало то, что пациенты смогли получать не только медицинскую, но и социальную, психологическую и духовную помощь. В целях дальнейшего повышения доступности и качества детской паллиативной помощи в Петербурге в 2010 году по инициативе протоиерея Александра Ткаченко и при поддержке правительства города был открыт первый в России государственный детский хоспис. Учреждение выполняет государственное задание за счет средств из петербургского бюджета, а также за счет средств, поступающих от благотворителей; платных услуг хоспис не оказывает.

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