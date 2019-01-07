В год собаки наше правительство откусило от нашей будущей пенсии 5 лет, а какую свинью подложит в этом году?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал гражданский журналист Фантомас:
И снова здравствуйте друзья!!!! Хочу вас всех поздравить со светлым праздником Рождеством!!!!
Ну а теперь о наболевшем, уже не могу больше молчать…
В год собаки наше правительство откусило от нашей будущей пенсии 5 лет. Несмотря на низкую продолжительность жизни россиян и наплевав на Конституцию РФ, якобы ориентируясь на западный опыт, где и пенсионный возраст выше и продолжительность жизни…. Но почему-то оно замалчивает, о том что уже давно вся Европа работает по 35 часов в неделю, а не как мы по 40, да и зарплаты там на порядок выше, несмотря на одинаковые цены на продукты в супермаркетах…. Какую еще свинью может подложить наше правительство в год свиньи?…..
Теперь про капремонт. Еще одна афера нашего правительства направлена лишь на то, чтобы за счет всей страны снести и заменить старые хрущевки в Москве. Как только модернизация жилфонда столицы завершится, так и фонд капремонта рассыпется, как карточный домик…. Правительство в очередной раз разведет руками и скажет: ну не получилось, а ведь мы хотели как лучше, но получилось как всегда….
Далее мусорная реформа. На днях по ТВ было сказано, что эта реформа направлена на переработку мусора, то есть будут построены мусороперерабатывающие заводы опять же в той же Москве, а то уже все окраины столицы завалены мусором, и уже приходится возить его аж за 500 км от Москвы. Как вы думаете, а в каком году такой завод появится в Бердске? А ведь мы на его постройку уже начали вносить взносы….. Как я думаю, это тоже очередная афера….
Я думаю, что скоро введут налог на солнечный свет, дождь и радугу. А то мы так скучно живем, что даже пьем водку для того, чтобы хоть на немного забыться в какой счастливой стране мы живем….
Всегда ваш, Фантомас…..
PS: большой привет игроку Гранд танков Бердчанину)))))
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У вас была возможность изменить ситуацию ещё в 2012 году. Но кто ж если не Путин? Не так ли Смысл тогда в этом нытье?
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А хто ещё? Лёха твой Навальный?
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Или гламурная Собчак? Неужели вы верите, что армия России подчинилась бы либеральным клоунам?
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А Пыня разве не либеральный клоун?
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сейчас же подчиняется
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«И снова здравствуйте друзья!!!»
Дружок, а вот расскажи, почему в стране с небольшим населением и «купающейся» в нефтедоходах происходит вот так:
«Для мужчин и прекрасной половины человечества пенсионный возраст в Норвегии одинаков. Сегодня норвежцы уходят на пенсию в 67 лет. У них также есть возможность прекратить свою трудовую деятельность по договору с работодателем в 62 года. Пенсионеров на норвежских землях все больше, поэтому не за горами тот год, когда возрастной ценз пенсионного выхода в Норвегии приблизится к отметке в 70 лет. Люди, работающие на вредных производствах, и в тяжелых психических и физических условиях труда, тоже могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию. Полноразмерную базовую пенсию получают те, кто имеет 40 лет стажа работы в Норвегии»? (с).
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Так и ехал бы в свою Норвегию! Только едроссы-ворье там на фиг не нужны, не пустят. И кстати в Норвегии минимальная пенсия 27 тысяч долларов в год. Делить на 12 умеешь? Хотя вы же только одно арифметическое действие знаете — отнимать.
А у нас ни работы, ни пенсии. А если и есть и то и другое, то копеечные. Всю единароссию пора на зону отправлять, варежки шить. Всех без исключения!
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Так-то Фантомас рассуждает о пенсионном возрасте, продолжительности рабочей недели и мусоре, а не о деньгах. Если же дело таки в бабле (27:12=$2,25 тыс.), а не в возрасте, то так и формулируйте. Что-то вроде, «дайте нам $400 и мы в 40 пойдём».
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…Я думаю, что скоро введут налог на солнечный свет, дождь…
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/07/398140-v-god-sobaki-nashe-pravitelstvo-otkusilo-ot-nashej-budushhej-pensii-5-let-a-kakuyu-svinyu-podlozhit-v-etom-godu
Так вроде уже включают в оплату стоков оплату дождевых стоков.
Про солнечный свет и радугу….
В Красноярске мужику выставили счет за домашнюю солнечную электростанцию, типа пользуется природными ресурсами и не платит.
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