В год собаки наше правительство откусило от нашей будущей пенсии 5 лет, а какую свинью подложит в этом году?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал гражданский журналист

И снова здравствуйте друзья!!!! Хочу вас всех поздравить со светлым праздником Рождеством!!!!

Ну а теперь о наболевшем, уже не могу больше молчать…

В год собаки наше правительство откусило от нашей будущей пенсии 5 лет. Несмотря на низкую продолжительность жизни россиян и наплевав на Конституцию РФ, якобы ориентируясь на западный опыт, где и пенсионный возраст выше и продолжительность жизни…. Но почему-то оно замалчивает, о том что уже давно вся Европа работает по 35 часов в неделю, а не как мы по 40, да и зарплаты там на порядок выше, несмотря на одинаковые цены на продукты в супермаркетах…. Какую еще свинью может подложить наше правительство в год свиньи?…..

Теперь про капремонт. Еще одна афера нашего правительства направлена лишь на то, чтобы за счет всей страны снести и заменить старые хрущевки в Москве. Как только модернизация жилфонда столицы завершится, так и фонд капремонта рассыпется, как карточный домик…. Правительство в очередной раз разведет руками и скажет: ну не получилось, а ведь мы хотели как лучше, но получилось как всегда….

Далее мусорная реформа. На днях по ТВ было сказано, что эта реформа направлена на переработку мусора, то есть будут построены мусороперерабатывающие заводы опять же в той же Москве, а то уже все окраины столицы завалены мусором, и уже приходится возить его аж за 500 км от Москвы. Как вы думаете, а в каком году такой завод появится в Бердске? А ведь мы на его постройку уже начали вносить взносы….. Как я думаю, это тоже очередная афера….

Я думаю, что скоро введут налог на солнечный свет, дождь и радугу. А то мы так скучно живем, что даже пьем водку для того, чтобы хоть на немного забыться в какой счастливой стране мы живем….

Всегда ваш, Фантомас…..

PS: большой привет игроку Гранд танков Бердчанину)))))