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Оплачивают коммунальные услуги по-новому с 10 января жители Бердска

Пеня за просрочку платежей в январе взиматься не будет. Бердский КБУ отказался от посредника в сборе денег с населения — «Новосибирскэнергосбыта», сэкономив 25 млн рублей в год.(АДРЕСА КАСС)

7.01.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Оплачивают коммунальные услуги по новому с 10 января жители Бердска

КБУ Бердска решил пересмотреть свои расходы

С 10 января 2019 года в Бердске начисление за услуги холодного и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения собственникам частных домов, собственникам жилых помещений в многоквартирных домах с непосредственной формой управления или в домах, перешедших на прямые договоры, будут производиться муниципальным Комбинатом бытовых услуг самостоятельно через Федеральную систему начислений «Город».

Как сообщили в бердском КУБУ, с 10 января показания индивидуальных приборов учета необходимо передавать строго с 23 по 26 число текущего месяца, оплату производить до 10 числа! Так как система оплаты начинает работать с 10 января 2019 года, то пеня за этот месяц начисляться не будет.

Оплатить и предать показания с 10 января можно будет через:

Личный и платежный кабинет в интернете
Кассы РКЦ
Почтовые отделения
Банкоматы и банки
Отделения Сбербанка.

С 1 января 2019 года деятельность по заключению договоров ресурсоснабжения, приему показаний приборов учета, начислению и приему платежей за коммунальные услуги бердский Комбинат бытовых услуг будет производить сам, отказавшись от посредника.  АО «Новосибирскэнергосбыт» по агентскому договору с КБУ более пяти лет производил начисление и сбор платежей за коммунальные услуги в Бердске, получая за это порядка 25 млн рублей в год. Договор расторгнут 31 декабря 2018-го.

Руководство КБУ около полугода готовилось к переходу на новую систему сбора и начисления платежей для абонентов Бердска. И коммунальщики уверены, что сделали правильный шаг.

-На данном этапе «Новосибирскэнергосбыт» нам не подходит. Мы уверены, что все должно находиться у собственника ресурса. Мы к этому подошли. Есть спорные моменты с НЭС, но мы уверены, что идем в правильном направлении, возвращая позиции, которые были потеряны. С потерей этих функций, мы потеряли полный контроль за приборами учета потребления ресурсов. Есть ситуации, которые часто рассматриваются по абонентам и они очень серьезные. Это все из-за того, что не было структуры в системе КБУ, которая могла анализировать то, что происходит, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» директор Комбината Владимир Воспанчук.

Начальник отдела по контролю за сбытовой деятельностью КБУ Елена Заякина подчеркнула, что без продления договора с «Новосибирскэнергосбытом», ликвидируется промежуточное звено. Теперь работа с абонентами будет построена с нуля — от получения показаний по приборам учета до выдачи счета-фактуры.

Помимо личного кабинета и возможности оплатить по счетам онлайн, предполагается увеличение пунктов платежей за счет банков, работающих в Новосибирской области. По мнению руководства бердского Комбината бытовых услуг, комплексная автоматизация системы позволит прогнозировать и контролировать поступления денег на лицевые счета, повысит прозрачность начислений, упростит документооборот, обеспечит интеграцию с ГИС ЖКХ и соцзащитой, позволит организовать бизнес-процессы бердского КБУ на новом уровне.

-Ни для кого не секрет, что расходы предприятия на агентский договор составляли более 25 млн рублей в год. На период действие договора сумма комиссионного вознаграждения «Новосибирскэнергосбыту» составила порядка 108 млн рублей. Это не все комиссии, которые были… Это те средства, которые мы не до получали. Мы просчитали финансовую экономию и считаем, что высвобождение этих денег позволит нам как минимум направлять их на снижение кредиторской задолженности, — заявили в КБУ.

По всем вопросам оплаты коммунальных услуг по новой схеме бердчане могут обращаться по телефонам: (38341) 5-83-10, 5-81-50.

Адреса пунктов приема платежей в Бердске:

1. ООО РКЦ Островского, 122 Касса
2. ООО РКЦ Островского, 174 Касса
3. ООО РКЦ Черемушная ,4/1 Касса
4. ООО РКЦ Павлова, 6 Касса
5. ООО РКЦ Ленина, 31/1 Касса
6. ООО РКЦ Ленина, 29/1 Касса
7. ООО РКЦ Ленина, 18 Касса
8. ООО РКЦ Микрорайон, 58 к1 Касса
9. ООО РКЦ мкр. Северный, 19/2 Касса
10. ООО РКЦ Красная Сибирь, 107 Касса
11. АКЦЕПТ БАНК АО Промышленная, 16 Устройство самообслуживания (банкомат)
12. АКЦЕПТ БАНК АО Ленина, 29/1 Устройство самообслуживания (банкомат)
13. АКЦЕПТ БАНК АО Островского, 53/1 Отделение банка / касса
14. БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ПАО Рогачева, 1 Отделение банка / касса
15. БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ПАО Ленина, 69 Отделение банка / касса
16. БАНК ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ПАО Горького, 3 Отделение банка / касса
17. Банк ВТБ Ленина, 90 Отделение банка / касса
18. Банк ВТБ Первомайская, 26А Отделение банка / касса
19. ОРС АНП Ленина, 40/1 касса УК Лига
20. ОРС АНП Первомайская, 121 касса УК Лига
21. ОРС АНП Северный, 18/1 касса УК Лига
22. ОРС АНП Красная Сибирь, 101 оф. 6 касса УК Лига
23. ОРС АНП Красная Сибирь, 138 касса УК МАГ-Сервис
24. СОВКОМБАНК Красная Сибирь, 123 Мини-офис №077 терминал
25. СОВКОМБАНК Горького, 4 Мини-офис №109 терминал
26. СОВКОМБАНК Ленина, 33 Офис «Бердский» Касса
27. РОССЕЛЬХОЗБАНК АО Островского, 53/1 Отделение банка / Касса
28. Сбербанк, ПАО Островского, 55 Отделение банка / Касса
29. Сбербанк, ПАО Кутузова, 2 Отделение банка / Касса
30. Сбербанк, ПАО Вокзальная, 52 Отделение банка / Касса
31. Сбербанк, ПАО Ленина, 89/8 Отделение банка / Касса
32. Сбербанк, ПАО Красная Сибирь, 136 Отделение банка / Касса
33. ПОЧТА РОССИИ Микрорайон, 15Б Почтовое отделение
34. ПОЧТА РОССИИ Попова, 1 Почтовое отделение
35. ПОЧТА РОССИИ Пушкина, 175 Почтовое отделение
36. ПОЧТА РОССИИ Новосибирская, 18 Почтовое отделение
37. ПОЧТА РОССИИ Пушкина, 175 Почтовое отделение
38. ПОЧТА РОССИИ Красноармейская, 4 Почтовое отделение
39. ПОЧТА РОССИИ Ленина, 67 Почтовое отделение


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