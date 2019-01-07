Погибли двое на пожаре из-за короткого замыкания в Новосибирской области

Неисправная электропроводка стала причиной гибели двух человек в поселке Коченево, сообщили в понедельник в управлении МЧС по Новосибирской области.

7 января в 02:00 в двухквартирном частном доме по улице Народной произошел пожар. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения из пристройки дома шел дым. Для ликвидации пожара было привлечено 13 человек и 3 единицы техники. Материальный ущерб устанавливается.

«Наиболее вероятными причинами трагических последствий стало интенсивное возгорание в помещении кухни, отсутствие автономного пожарного извещателя, а также позднее обнаружение, так как пожар происходил в ночное время», — прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы регионального главка МЧС Павел Винаков. По его словам, ранее с погибшими проводился инструктаж о мерах пожарной безопасности в быту.

Как сообщили в СКР, следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек в результате пожара

в Коченево. Обнаружены тела 54-летнего мужчины и 50-летней женщины.

По данному факту следователем Коченевского отдела следственного Следственного комитета по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.

В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая, судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пожарные Новосибирской области напоминают основные требования к эксплуатации электрооборудования:

Неисправными и находящимися в аварийном состоянии электроприборами пользоваться нельзя, не ремонтируйте их при помощи изоленты, а лучше обратитесь в сервисный центр к специалистам.

Это же правило относится и к выключателям, розетками, патронам и удлинителям;

Электропровода и кабели используйте только с целой изоляцией;

Следите за исправным состоянием удлинителей. Чаще всего расшатываются гнезда в розетках, в результате чего происходит замыкание;

Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети

Не перегружайте электропровода мощными энергопотребителями, включая их одновременно (электрическими чайниками, тостерами, утюгами);

При использовании электрообогревателей помните:

Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями;

Необходимо проводить регулярную очистку обогревателя от грязи и пыли, так как она тоже может загореться;

Не оставляйте включенными электрообогреватели на ночь и без присмотра, не используйте их для сушки вещей

При обнаружении пожара, незамедлительно вызывайте пожарно-спасательную службу по телефону 101 или 112 (набор осуществляется с мобильного и со стационарного телефонов).