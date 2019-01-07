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Отрекся от престола женившийся на «Мисс Москва-2015» король Малайзии Мухаммад V

О причинах такого шага королевской особы не сообщается. В конце ноября 2018 года монарх в подмосковной Барвихе женился на победительнице конкурса красоты Оксане Воеводиной.

7.01.2019 Фото: Стоп-кадр с видео Нет комментариев
 
Отрекся от престола женившийся на Мисс Москва 2015 король Малайзии Мухаммад V

Король Малайзии женился на москвичке

Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Star. Отмечается, что он сложил с себя полномочия главы государства в соответствии со статьей 32 (3) федеральной конституции Малайзии. О причинах отречения не сообщается.

«Его Величество официально проинформировал об этом Конференцию правителей, направив письмо», — говорится в заявлении придворного чиновника.

Мухаммад V поблагодарил членов Конференции правителей, а также выразил глубокую признательность премьер-министру и правительству страны.

По информации издания, Мухаммад V намерен вернуться в родной султанат (штат) Малайзии Келантан.
Мухаммад V, султан Келантана, родился в этом штате 6 октября 1969 года. Образование он получил в Малайзии, Таиланде и Великобритании. В 2016 году Мухаммада V избрали королем Малайзии на пятилетний срок.

В конце ноября 2018 года стало известно, что монарх в подмосковной Барвихе женился на победительнице конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной. Сообщалось, что застолье прошло без алкоголя, а вся еда была халяльной. Невеста вышла к публике в русском наряде, а ее жених — в малайзийской традиционной одежде.


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