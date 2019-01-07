Отрекся от престола женившийся на «Мисс Москва-2015» король Малайзии Мухаммад V

Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Star. Отмечается, что он сложил с себя полномочия главы государства в соответствии со статьей 32 (3) федеральной конституции Малайзии. О причинах отречения не сообщается.

«Его Величество официально проинформировал об этом Конференцию правителей, направив письмо», — говорится в заявлении придворного чиновника.

Мухаммад V поблагодарил членов Конференции правителей, а также выразил глубокую признательность премьер-министру и правительству страны.

По информации издания, Мухаммад V намерен вернуться в родной султанат (штат) Малайзии Келантан.

Мухаммад V, султан Келантана, родился в этом штате 6 октября 1969 года. Образование он получил в Малайзии, Таиланде и Великобритании. В 2016 году Мухаммада V избрали королем Малайзии на пятилетний срок.

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