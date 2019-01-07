Посыпать отсевом детские площадки рекомендует СНиП и ГОСТ в Бердске
В качестве ударопоглащающего покрытия можно использовать и песчано-гравийные смеси. Однако собственники дома могут сами решать, каким будет покрытие детской игровой площадки. (ОТВЕТЫ МЭРА НА ВОПРОСЫ БЕРДЧАН. ИТОГИ 2018 ГОДА)
На открытие детской площадки у дома №20 в микрорайоне Северном приезжал замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка
В конце 2018 года редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат. Евгений Анатольевич дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.
Вопрос: Почему детские площадки посыпаются отсевом, вместо того, чтобы использовать современное покрытие — пластиковое или резиновое? Посыпая детские площадки отсевом, никто не думает о маленьких ребятишках.
Ответ: Согласно СНИМ СП 31-115-2006 и ГОСТ Р ЕН — 1177-2006 в качестве ударопоглащающих покрытий игровых детских площадок разрешено использовать отсев и песчано-гравийные смеси.
Следует понимать, что состав и стоимость работ по ремонту детской площадки, включая покрытия, пластиковые или резиновые, утверждаются собственниками на общем собрании дома. Одновременно утверждается сумма финансирования собственниками этих работ. Вопрос, какое покрытие использовать на детских площадках и определение фонда финансирования данных работ, необходимо выносить на рассмотрение и утверждение общим собранием собственников многоквартирного дома.
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