NASA отменило визит главы Роскосмоса Рогозина в США

Глава NASA заявил, что отменил приглашение Рогозину из-за позиции сенаторов
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн принял решение отменить визит директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США из-за позиции американских сенаторов. Об этом глава космического ведомства США рассказал в опубликованном в субботу интервью газете The Washington Post.
«Мы слышали от множества сенаторов, что это [приглашение Рогозину посетить США] не слишком хорошая идея», — сказал Брайденстайн. «И я стремился действовать в соответствии с интересами сенаторов, поэтому я отменил приглашение», — добавил он.
По данным The Washington Post, ранее речь шла о переносе визита на неопределенный срок, однако впоследствии NASA приняло решение отменить его.
Брайденстайн подчеркнул также, что идея пригласить директора Роскосмоса в США была попыткой «сохранить прочные рабочие отношения, которые держались в стороне от геополитики и даже партийных разногласий внутри США, и это было хорошо для обеих стран». Он заметил, что это было «хорошо и для всего мира, когда страны, у которых есть разногласия по множеству других вещей, могут сотрудничать в космической сфере». По словам Брайденстайна, он не консультировался с Белым домом, когда приглашал Рогозина в США, а также не консультировался и теперь, когда отменил это приглашение.
NASA в пятницу распространило заявление, в котором сообщило, что проинформировало российскую сторону о том, что визит Рогозина в США «необходимо отложить», отметив также, что новая дата визита пока не назначена. Роскосмос в субботу заявил, что ждет официальных разъяснений NASA по организации ответного визита российской делегации в США. При этом еще 2 января пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс сообщала, что управление продолжает подготовку визита Рогозина в США, несмотря на критику в Вашингтоне. Ранее ряд американских чиновников и законодателей высказались против планируемого визита главы Роскосмоса.
В октябре директор NASA Джим Брайденстайн в интервью ТАСС сообщил, что хотел бы, чтобы Рогозин в ходе своего визита в Соединенные Штаты выступил в Университете Райса (в Хьюстоне, штат Техас). Он также сообщил, что администрация президента Дональда Трампа приняла решение о временном выводе директора Роскосмоса из-под американских санкций с тем, чтобы тот мог совершить поездку в США по приглашению NASA. Рогозин с 2014 года находится под санкциями США в связи с ситуацией вокруг Украины.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Это плохо. Это уже почти полная изоляция. Космонавтика была единственной сферой, где сотрудничество между США и РФ еще существовало, и, более того, даже развивалось.
Сейчас, пользуясь этой отменой встречи, Россия совсем затормозит свое развитие в космосе. Это станет причиной, которую озвучат, хотя истинная причина-полное отставание нашей космической отрасли от США.
Увы…
3 1
Зато как радостно в Госдуме приветствовали вставанием и аплодисментами приезд американских сенаторов! «Д,б!»
2 0
Вот и отменили бы визит тому же абэ в РФ! Учитесь уму-разуму у вражин, как политику делать!
4 0
Издеваетесь?
Вы что, последних законов и постановлений не читали?
Идолопоклонство перед Западом идет в России еще со времен Петра.
Но наш правитель читает только ложь Со-лже-ницина.
Сталин И.В. (1947.05.14) — О преклонении перед иностранцами-засранцами
https://mediamera.ru/post/890
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.
(Тютчев Ф.И.)
4 2
Конечно отменили.
У пиндосов теперь есть свой ДРАГОН МНОГОРАЗОВЫЙ.
3 1
Так все-таки Рагозин или Рогозин?
Рогозин — да! -редакция
2 1
«…одним словом румын!
-так он болгарин!
-да? а какая разница!»
2 0
Может ли сын еврейки и армянина быть болгарином?
Может! И это доказано Филипом Киркоровым, чистокровным русским.))
1 0
Всё это очень печально, когда в научно-техническое сотрудничество влазит политика и прочие сенаторы, но ещё печальнее, когда данное направление возглавляет такой человек как Рогозин
2 0