NASA отменило визит главы Роскосмоса Рогозина в США

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн принял решение отменить визит директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США из-за позиции американских сенаторов. Об этом глава космического ведомства США рассказал в опубликованном в субботу интервью газете The Washington Post.

«Мы слышали от множества сенаторов, что это [приглашение Рогозину посетить США] не слишком хорошая идея», — сказал Брайденстайн. «И я стремился действовать в соответствии с интересами сенаторов, поэтому я отменил приглашение», — добавил он.

По данным The Washington Post, ранее речь шла о переносе визита на неопределенный срок, однако впоследствии NASA приняло решение отменить его.

Брайденстайн подчеркнул также, что идея пригласить директора Роскосмоса в США была попыткой «сохранить прочные рабочие отношения, которые держались в стороне от геополитики и даже партийных разногласий внутри США, и это было хорошо для обеих стран». Он заметил, что это было «хорошо и для всего мира, когда страны, у которых есть разногласия по множеству других вещей, могут сотрудничать в космической сфере». По словам Брайденстайна, он не консультировался с Белым домом, когда приглашал Рогозина в США, а также не консультировался и теперь, когда отменил это приглашение.

NASA в пятницу распространило заявление, в котором сообщило, что проинформировало российскую сторону о том, что визит Рогозина в США «необходимо отложить», отметив также, что новая дата визита пока не назначена. Роскосмос в субботу заявил, что ждет официальных разъяснений NASA по организации ответного визита российской делегации в США. При этом еще 2 января пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс сообщала, что управление продолжает подготовку визита Рогозина в США, несмотря на критику в Вашингтоне. Ранее ряд американских чиновников и законодателей высказались против планируемого визита главы Роскосмоса.

В октябре директор NASA Джим Брайденстайн в интервью ТАСС сообщил, что хотел бы, чтобы Рогозин в ходе своего визита в Соединенные Штаты выступил в Университете Райса (в Хьюстоне, штат Техас). Он также сообщил, что администрация президента Дональда Трампа приняла решение о временном выводе директора Роскосмоса из-под американских санкций с тем, чтобы тот мог совершить поездку в США по приглашению NASA. Рогозин с 2014 года находится под санкциями США в связи с ситуацией вокруг Украины.

Источник: ТАСС