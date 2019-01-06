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NASA отменило визит главы Роскосмоса Рогозина в США

Рогозин с 2014 года находится под санкциями США в связи с ситуацией вокруг Украины. Американские сенаторы выступили против его приезда.

6.01.2019 Фото: Кремлин.ру 9 коммент.
 
NASA отменило визит главы Роскосмоса Рогозина в США

Глава NASA заявил, что отменил приглашение Рогозину из-за позиции сенаторов

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн принял решение отменить визит директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США из-за позиции американских сенаторов. Об этом глава космического ведомства США рассказал в опубликованном в субботу интервью газете The Washington Post.
«Мы слышали от множества сенаторов, что это [приглашение Рогозину посетить США] не слишком хорошая идея», — сказал Брайденстайн. «И я стремился действовать в соответствии с интересами сенаторов, поэтому я отменил приглашение», — добавил он.

По данным The Washington Post, ранее речь шла о переносе визита на неопределенный срок, однако впоследствии NASA приняло решение отменить его.

Брайденстайн подчеркнул также, что идея пригласить директора Роскосмоса в США была попыткой «сохранить прочные рабочие отношения, которые держались в стороне от геополитики и даже партийных разногласий внутри США, и это было хорошо для обеих стран». Он заметил, что это было «хорошо и для всего мира, когда страны, у которых есть разногласия по множеству других вещей, могут сотрудничать в космической сфере». По словам Брайденстайна, он не консультировался с Белым домом, когда приглашал Рогозина в США, а также не консультировался и теперь, когда отменил это приглашение.
NASA в пятницу распространило заявление, в котором сообщило, что проинформировало российскую сторону о том, что визит Рогозина в США «необходимо отложить», отметив также, что новая дата визита пока не назначена. Роскосмос в субботу заявил, что ждет официальных разъяснений NASA по организации ответного визита российской делегации в США. При этом еще 2 января пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс сообщала, что управление продолжает подготовку визита Рогозина в США, несмотря на критику в Вашингтоне. Ранее ряд американских чиновников и законодателей высказались против планируемого визита главы Роскосмоса.

В октябре директор NASA Джим Брайденстайн в интервью ТАСС сообщил, что хотел бы, чтобы Рогозин в ходе своего визита в Соединенные Штаты выступил в Университете Райса (в Хьюстоне, штат Техас). Он также сообщил, что администрация президента Дональда Трампа приняла решение о временном выводе директора Роскосмоса из-под американских санкций с тем, чтобы тот мог совершить поездку в США по приглашению NASA. Рогозин с 2014 года находится под санкциями США в связи с ситуацией вокруг Украины.

Источник: ТАСС


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    Это плохо. Это уже почти полная изоляция. Космонавтика была единственной сферой, где сотрудничество между США и РФ еще существовало, и, более того, даже развивалось.
    Сейчас, пользуясь этой отменой встречи, Россия совсем затормозит свое развитие в космосе. Это станет причиной, которую озвучат, хотя истинная причина-полное отставание нашей космической отрасли от США.
    Увы…

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  2. Гость

    Зато как радостно в Госдуме приветствовали вставанием и аплодисментами приезд американских сенаторов! «Д,б!» 8)

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  3. Гость

    Вот и отменили бы визит тому же абэ в РФ! Учитесь уму-разуму у вражин, как политику делать! 8)

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    • Аноним

      Издеваетесь?
      Вы что, последних законов и постановлений не читали?
      Идолопоклонство перед Западом идет в России еще со времен Петра.
      Но наш правитель читает только ложь Со-лже-ницина.

      Сталин И.В. (1947.05.14) — О преклонении перед иностранцами-засранцами
      https://mediamera.ru/post/890

      Как перед ней ни гнитесь, господа,
      Вам не снискать признанья от Европы:
      В ее глазах вы будете всегда
      Не слуги просвещенья, а холопы.
      (Тютчев Ф.И.)

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  4. Аноним

    Конечно отменили.
    У пиндосов теперь есть свой ДРАГОН МНОГОРАЗОВЫЙ.

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  5. Аноним

    Так все-таки Рагозин или Рогозин? ;)
    Рогозин — да! -редакция

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  6. Поросёнок Пётр

    Всё это очень печально, когда в научно-техническое сотрудничество влазит политика и прочие сенаторы, но ещё печальнее, когда данное направление возглавляет такой человек как Рогозин *NO*

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