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Сгорели 57-летние мужчина и женщина вместе с домом в Новосибирске

Следственный комитет начал проверку по факту гибели людей на пожаре. Не исключают, что пожар возник из-за взрыва.(ВИДЕО)

6.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Сгорели 57 летние мужчина и женщина вместе с домом в Новосибирске

В Бердске с начала 2019 года произошел один пожар

В Новосибирске следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек в результате пожара. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первоначально установить личности погибших не представлялось возможным — настолько сильно обгорели трупы. Не исключают, что пожар возник из-за взрыва.

Но следствию удалось выяснить, кто погибли. Вечером 5 января 2019 года после тушения пожара в жилом доме, расположенном по ул. Аносова Новосибирска обнаружены тела 57-летних мужчины и женщины, сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

По данному факту следователем Заельцовского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.

В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая, судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Дом сгорел за считанные минуты.

Видео АСТ-54


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