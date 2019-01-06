Сгорели 57-летние мужчина и женщина вместе с домом в Новосибирске

В Новосибирске следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек в результате пожара. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первоначально установить личности погибших не представлялось возможным — настолько сильно обгорели трупы. Не исключают, что пожар возник из-за взрыва.

Но следствию удалось выяснить, кто погибли. Вечером 5 января 2019 года после тушения пожара в жилом доме, расположенном по ул. Аносова Новосибирска обнаружены тела 57-летних мужчины и женщины, сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

По данному факту следователем Заельцовского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.

В настоящее время следователем назначена пожарно-техническая, судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Дом сгорел за считанные минуты.