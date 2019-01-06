Из-за взрыва сгорели два человека на пожаре в Новосибирске

5 января в 16:08 (мест) в Заельцовском районе Новосибирска пожар произошел в бане на ул. Амосова. Баня из шлакоблоков, кровля металлическая по деревянной обрешетке. Сгорела крыша и огнем повреждена баня изнутри и веранда.

В 17:43 (мест) пожар ликвидирован. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» выложила видео с места трагедии

«Пламя уничтожило строение буквально за несколько минут, — пишут в группе АСТ-54. — После начала пожара, предположительно, произошел взрыв, после чего дом сгорел буквально за пять минут, добавил подписчик. После того как огонь был локализован пожарные при разборе завалов обнаружили два обгоревших тела».

По информации пожарных, тела обгорели настолько, что установить их личности пока не удалось. Ведется расследование.

Видео АСТ-54

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Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в новогодние праздники в новосибирской области на пожарах погибли 10 человек. В Бердске первый пожар произошел 5 января. Он обошелся без жертв, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».