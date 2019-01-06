Расписание богослужений на Рождество в трех храмах Бердска

Праздник Рождества Христова у христиан — один из наиболее почитаемых. Этот святой день ознаменован особым торжественным богослужением, проходящим во всех православных храмах. Для всех верующих 6 января заканчивается самый длинный пост, который начался 28 ноября 2018 года.

Обычно служба на праздник Рождества Христова начинается поздно вечером 6 января. После полуночи во всех православных храмах совершается особое праздничное богослужение, которое длится приблизительно до 3-4 часов утра.

Расписание богослужений в храме в честь Сретения Господня в Бердске:

Расписание богослужений в храму в честь Богоявления Господня в Бердске:

Расписание богослужений в Преображенском кафедральном соборе Бердска:

