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Праздник «Рождество Христово» пройдет 7 января в ДК «Родина»

А 12 января состоятся подведение итогов творческого конкурса в православной гимназии и матчи дворовых хоккейных команд.

6.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Праздник Рождество Христово пройдет 7 января в ДК Родина

Рождественский концерт в ДК «Родина» проходит каждый год

Рождеству Христову в Бердске посвятят несколько событий — творческих и спортивных, сообщили в пресс-центре мэрии.

7 января 2019 в 12:00 во Дворце культуры «Родина» состоится городское мероприятие «Рождество Христово». Бердчанам покажут праздничный концерт.

12 января в 16:00 в бердской православной гимназии во имя преподобного Серафима Саровского подведут итоги X городского конкурса детского творчества «Рождество Христово» в рамках XIII городского детско-юношеского фестиваля «Творчество». Пройдут праздничный концерт и церемония награждение участников конкурса.

В тот же день, 12 января, состоится рождественский матч по дворовому хоккею. В 11.00 на хоккейной коробке у дома №1 на ул. Горького соберутся хоккейные команды, чтобы определить сильнейших.


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