Сгорели 57-летние мужчина и женщина вместе с домом в Новосибирске
О строительстве или реконструкции дома дачников обязали сообщать местным властям
Заказал убийство партнера по бизнесу 19-летнему юноше житель Новосибирска
Пусть милостыня запотеет у тебя в руке: Что дарить на Рождество, рассказал священник Бердска
Из-за взрыва сгорели два человека на пожаре в Новосибирске
«Неуправляемой проблемой» назвал Украину сенат США
Расписание богослужений на Рождество в трех храмах Бердска
Праздник «Рождество Христово» пройдет 7 января в ДК «Родина»
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