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Россияне трудятся дольше всех в Европе

Но производительность труда в России не самая высокая. По этому показателю РФ отстает в два раза от европейских стран.

6.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Россияне трудятся дольше всех в Европе

Ходить на работу и работать — не одно и то же

В России, если сравнивать со странами Европы, одна из самых продолжительных рабочих недель и достаточно большой объем рабочих часов в год, рассказал в интервью «РГ» директор ВНИИ труда Минтруда России Дмитрий Платыгин.

В среднем фонд рабочего времени одного работника в России (1978 часов в год) превышает аналогичный показатель стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где среднее значение — 1766 часов в год. В Германии, например, среднее количество часов на одного работника — 1371, во Франции — 1482, в Великобритании — 1674, в Испании — 1691, в Канаде — 1706, в США — 1790.

Впрочем, есть страны, жители которых трудятся дольше, чем россияне. Это Чили (1988 часов), а также Греция, Корея, Мексика, Коста-Рика, где количество часов превышает две тысячи в год на человека.

«Но для того, чтобы давать оценку, много это или мало, нужно понимать, какая добавленная стоимость произведена за каждый отработанный час. А производительность труда у нас не самая высокая. В частности, по этому показателю мы более чем в два раза отстаем от таких европейских стран, как Германия, Франция, Голландия, Бельгия. Изменить ситуацию должна госпрограмма по повышению производительности труда», — подчеркнул Платыгин.


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(4) Комментариев

  1. Guest

    Типичный чиновник. Госпрограмму по повышению производительности труда ввести нужно, а по снижению объёма рабочих часов в год нет!

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  2. Аноним

    Это инфа для лохов :-D Где трудимся, в офисах штаны протираем? :-D РФ стала самой жирной страной, тупой наглой и больной :-D

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    • Новый мэр

      Согласен с вами, очередная тема ни о чем, много умных слов, показателей. А по сути, болтовня оторванная от реальной жизни.

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  3. Аноним

    То ,что производительность низкая—факт .Зачем покупать роботов-манипуляторов если русско-таджикские гастарбайтеры обходятся гораздо дешевле!

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