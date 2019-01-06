Из-за «бычка» выгорела комната в общежитии Бердска

Пожар 2019 года произошел в квартире жилого дома в Бердске 5 января. По информации начальника бердского отдела надзорной деятельности Николая Степоненкова, в 14.10 загорелась комната в бывшем общежитии №17 на ул. Герцена.

В комнате огнем поврежден диван и домашние вещи. Жилище закопчено по всей площади. Личным составом пожарной охраны по лестничным маршам с применением спасательных устройств спасено 10 человек.

-Из-за задымления общих путей эвакуации жильцов секции эвакуировали. Десять человек вывели пожарные используя спасательные устройства от своих аппаратов с жатым воздухом. Жертв удалось избежать, — прокомментировал Николай Анатольевич.

В 14:44 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 5 единиц техники и 17 человек личного состава, уточнили в управлении МЧС по Новосибирской области.

По словам Степоненкова, пожар возник в результате неосторожности при курении.

За 2018 год на территории Бердска произошло 105 пожаров, на которых погибло 4 человека, 8 получили травмы различной степени тяжести.

-Уважаемые жители города, обращаем внимание на соблюдение требований пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий, открытого огня, электрообогревателей, печного отопления и газового оборудования. Не оставляйте без присмотра детей, спички, зажигалки. Не используйте для отогревания двигателей автомобилей открытый огонь, аккумулятор заряжайте только после снятия с транспортного средства, — рекомендует читателям «Курьер. Среда. Бердск» Николай Степоненков.