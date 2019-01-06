Начальник полиции Бердска: Точки незаконной продажи алкоголя нам известны

Владимир Соколов настроен на долгую и продуктивную службу в Бердске
В течение двух декабрьских недель 2018 года редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы начальнику отдела МВД по Бердску Владимиру Соколову от наших читателей. 7 декабря акция завершилась. Бердчане задали главному полицейскому около 30 вопросов, которые их тревожат.
Полковник Соколов дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в эксклюзивном интервью 17 декабря. Мы продолжаем публикацию ответов начальника полиции Бердска Владимира Соколова на вопросы наших читателей.
Вопрос: В нашем доме №32 по улице Комсомольской расположен участковый пункт полиции. Дом — бывшее малосемейное общежитие. Сейчас очень много съемных квартир. Иногда сами хозяева не знают, кто проживает в их квартирах, так как сдают их через агентства. В доме постоянный бардак — курение, пьянки на лестнице иногда валяются шприцы. Даже на первом этаже. Какой прок от участкового пункта, если даже у себя перед дверями не могу навести порядок? И второе, можно ли периодически в вечернее время устраивать профилактические рейды, хотя бы в выходные и накануне?
Ответ: По этому адресу я потребую от участкового доклад. Рейды сотрудники полиции Бердска проводят регулярно, еженедельно. По факту совершения преступления, либо по заявлению граждан. Например, нарушающих миграционное законодательство, торгующих и употребляющих спиртное. Результаты есть — каждую неделю выявляются нарушители закона. Например, в отдел поступала информация о торговле в ночном ларьке спиртным. Эту информацию отработали, произвели закупку и привлекли к ответственности лицо, продавшее алкоголь. Информация, которая поступает в отдел — проверяется и отрабатывается. Конечно, бывают такие факты, что сотрудникам не продают алкоголь в рамках контрольной закупки. Но в любом случае эти точки известны и они на контроле.
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Но в любом случае эти точки известны и они на контроле.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/04/397894-nachalnik-policii-berdska-tochki-nezakonnoj-prodazhi-alkogolya-nam-izvestny
Типа кто-нибудь сомневается что они «на контроле» и ПОД контролем. (глупый какой-то подпол, звучит как явка с повинной)
Другое дело, что все эти ограничения полезны исключительно для тех, у кого «на контроле» и никак не помогают «борьбе с пьянством». Скорее наоборот, если раньше не всегда за догонкой есть было желание бежать, то теперь затариваться нужно с запасом.
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«По этому адресу я потребую от участкового доклад». Сам бы вместе с нач. полиции и нач. участковых съездил и посмотрел бы своими глазами, а не ждал , что ему наврут подчинённые. Город то небольшой, всё рядом. Ответы ни о чём…
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Что вы думаете о незаконной торговли спиртным? Хороший вопрос. Это возмутительно. Я негодую. Следующий вопрос
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А на фото то подполковник. А интервью у полковника
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Так и предыдущий всё знал.
Через 3 месяца ответил что он всё проверил, алкоголь качественный и повода для его действий нет
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Точки незаконной продажи алкоголя нам известны
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/04/397894-nachalnik-policii-berdska-tochki-nezakonnoj-prodazhi-alkogolya-nam-izvestny
Конечно, полицейские тоже люди, и в нерабочее время тоже ими пользуются. Не бежать же за добавкой среди ночи в супермаркет.
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Дело наверняка обстоит с точностью до наоборот — то, чего им не хватает, им приносят на дом и, скорее всего, бесплатно или почти бесплатно.
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Черный юмор от начальника полиции Бердска: — Точки незаконной продажи алкоголя нам давно известны.
Черный юмор от читателя КСБ: — И все они работают «Под прикрытием», раз их никто не собирается ликвидировать?
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Но он же ясно выразился -«все они под контролем» ( можете читать % ). То же самое касается проституции, наркоторговли и все что касается торговли человечной
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«пока мы едины,мы не победимы»!!!!
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По комсомольской 32. Действительно там не благоприятная атмосфера для нахождения пункта участковых. Спасибо что задали этот вопрос. Мы с коллегами на ближайшие совещания внесём этот вопрос о перемещении пункта в более безопасный дом
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Точки знаем. Контролируем. Платят вовремя
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Тяжелая работа, под присягой чертей обслуживать
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А никто и не сомневался в том, что точки незаконной продажи спиртного ВСЕГДА были известны нашей полиции. Более того, им известны и точки продажи спайсов, возможно и наркотиков (а почему бы и нет?).
Нередко спиртное продают в обмен на лом металла. А где может найти ночью лом металла бомж? Конечно, выломав или украв где-нибудь. Так что пункты «ночного сервиса», кроме того, что нарушают закон о режиме продажи алкоголя, ещё и стимулируют воровство. Ну, а слабовидящая полиция по сути оказывается соучастником всех этих преступлений закона. Вот осознанно это делается или из-за не желания выполнять свой долг стоит разобраться.
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Спайсы — он же мемфетамин, он же первинтин ( в разы пострашнее героина, в первую очередь из-за необратимости психики). Официально был разрешён в обороте ( пока только мертвые им торговать не стали). Теперь, как говорится под жестким контролем, да на столько, что таксисту-наркоману с извинениями водительские возвращают ( не единичный случай у нас Бердске и не самый страшный по беспределу).
Но уровень заинтересованных лиц понятен
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А сотрудники-то на контрольную закупку в форме ночью ходят? Странно как-то это… Днем за ручку здороваются, конвертики какие-то получают от торговцев, а ночью — бац! и не продали им спиртное. Ну нет, так нет, значит все в порядке, не обнаружено незаконной продажи алкоголя.
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Уважаемый главный полицейский города. Просим Вас очень сильно, закройте точку по продаже спирта на ул. Луговской и пересечение ул. Кутузова.
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