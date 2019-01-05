Пережил ураган «Пабук» в Таиланде житель Бердска

Житель Бердска Антон Шершень 5 января прислал в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» видео о том, как попала у ураган «Пабук» в Таиланде. Бердчанин на неделю приехал на остров Самуи.



Федальный канал взял из видео Антона кадры бушующей стихии в сюжет.



Тропический ураган «Пабук», достигший накануне юга Таиланда, ослаб до тропической депрессии и находится к западу от провинции Пхангнга. Об этом в субботу сообщили в Метеорологическом департаменте Таиланда, пишет ТАСС.

По его данным, по состоянию на 11:00 по местному времени (07:00 мск) тропическая депрессия «Пабук» находилась в 15 км к западу от провинции Пхангнга. Максимальная скорость ветра достигала 55 км/ч, сама тропическая депрессия двигалась на северо-запад со скоростью 10 км/ч, вызывая проливные дожди в большинстве южных провинций. Несмотря на это специалисты рекомендовали остерегаться мест, где могут возникнуть наводнения.

Сильный ветер ожидается в Сиамском заливе и Андаманском море, там волны могут достигать трех-пяти метров. Всем судам рекомендовано оставаться в портах до следующего дня. В провинциях Прачуап Кхирикхан, Чумпхон, Сураттхани, Накхонситхаммарат, Ранонг, Пхангнга, Пхукет и Краби ожидаются проливные дожди и сильные ветры.

Эвакуация из Накхонситхаммарат

Ранее около 30 тыс. человек, проживающих в прибрежных районах южной провинции Накхонситхаммарат, на которую пришелся основной удар стихии, были перемещены в безопасные места. На территории южного региона было подготовлено порядка 90 укрытий для размещения 86 тыс. человек.

Во время удара стихии порядка 200 тыс. человек остались без электричества, поскольку десятки столбов были опрокинуты сильным ветром и упавшими деревьями. По состоянию на утро субботы, около 30 тыс. человек продолжают оставаться без электроэнергии. Столько же людей до сих пор находятся в убежищах, ожидая, пока прекратятся наводнения и будет восстановлено электроснабжение. Некоторые из жителей уже вернулись к своим частично или полностью разрушенным домам.

Как сообщила газета The Nation, ураган обошел стороной острова Самуи, Панган и Тао, где находилось большое количество туристов, которые не смогли покинуть их из-за прерванного 3 января судоходного сообщения с материковой частью страны и закрытых аэропортов.

Власти Самуи предполагают, что большинство отдыхающих смогут покинуть остров уже в субботу, как только возобновиться паромное сообщение. Вместе с тем красные флаги, предупреждающие об опасности купания в море, остаются на пляжах. По словам представителя острова Панган, все 10 тыс. туристов находятся в безопасности, добавив, что сильный ветер нанес незначительный ущерб инфраструктуре.

Транспортное сообщение

Вместе с тем в южной провинции Сонгкхла возобновилось паромное сообщение между районами Муанг и Сингха-Накхон, несмотря на небольшой дождь. Накануне оно было остановлено по соображениям безопасности из-за прибытия урагана «Пабук».

После того, как циклон покинул регион и оказался в Андаманском море, заработали все аэропорты в южной части королевства. Воздушные гавани в провинциях Сураттхани и Накхонситхаммарат, имеющих 220-километровую береговую линию, вернулись к нормальной работе в полдень субботы. Также заработали воздушные гавани в городах Чумпхон, Ранонг, Краби, Транг и Наратхиват.

В свою очередь три основных мобильных оператора Таиланда — AIS, DTAC и True — предоставили жителям провинции Накхонситхаммарат до 6 января бесплатные 50 минут для осуществления звонков и 1 Гб интернета. Такое решение было принято по итогам встречи представителей трех компаний с Национальной комиссией по телерадиовещанию и телекоммуникациям из-за проблем со связью в регионе, возникших в результате непогоды. Отмечается, что в течение нескольких дней в провинции были отключены порядка 200 из 5,4 тыс. станций AIS, 210 из 4,5 тыс. станций True и 180 из 4,4 тыс. станций DTAC.