КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
продам
СРОЧНО ПРОДАМ 3-ю В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Инструкция: Кто и как чистит дороги Бердска

«Макрона — в отставку» требуют «желтые жилеты» в Париже

Томос об автокефалии Православной церкви Украины подписал Константинопольский патриарх Варфоломей

Пять девушек-подростков сгорели во время квеста в Польше

Пистолет «Удав» пришел на смену пистолету Макарова

Пираты XXI: шестерых российских моряков похитили пираты в Гвинейском заливе

О патриотизме поговорили полпред Меняйло и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим

Путин: мы рассчитываем на бизнес в достижении прорыва

Мошенничество на 14 млрд рублей предъявил СК экс-министру финансов Подмосковья

У кого вырастет зарплата в 2019 году?

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Томос об автокефалии Православной церкви Украины подписал Константинопольский патриарх Варфоломей

В Русской православной церкви заявили, что создание новой церкви на Украине отбросит украинское общество ещё дальше от мира и от разрешения религиозного вопроса.

5.01.2019 Фото: Wikipedia Нет комментариев
 
Томос об автокефалии Православной церкви Украины подписал Константинопольский патриарх Варфоломей

Церемонию транслировали в прямом эфире украинские телеканалы. На ней присутствовали президент Украины Пётр Порошенко

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины. Перед подписанием документа состоялся молебен с участием украинских политиков.

Церемонию транслировали в прямом эфире украинские телеканалы. На ней присутствовали президент Украины Пётр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, а также другие украинские политики и священники.

В декабре Порошенко заявил, что в стране создана Украинская поместная автокефальная церковь, предстоятелем которой был избран митрополит Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний (Думенко).

Сообщалось, что константинопольский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии предстоятелю новой украинской церкви Епифанию 6 января. В конце декабря Варфоломей во время разговора с детьми пошутил, что за предоставление автокефалии украинской церкви он взял с фабрики Порошенко «много конфет и шоколада».

В Русской православной церкви заявили, что создание новой церкви на Украине отбросит украинское общество ещё дальше от мира и от разрешения религиозного вопроса.

Источник: RT


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Инструкция: Кто и как чистит дороги Бердска «Макрона — в отставку» требуют «желтые жилеты» в Париже Томос об автокефалии Православной церкви Украины подписал Константинопольский патриарх Варфоломей

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Акция сентября
"Книжная долина"-Ленина ,85
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика