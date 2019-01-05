Пять девушек-подростков сгорели во время квеста в Польше

Пять человек погибли при прохождении игрового квеста в польском Кошалине, сообщил журналистам представитель западно-поморского коменданта Государственной пожарной службы Томаш Кубяк.

«Пять человек погибли при пожаре во время квеста на улице Пилсудского в Кошалине. Один человек, тяжело ранен», — сказал он, пишет РИА Новости.

Пожар уже потушен, но о его причинах пока не сообщается. «Трудно сказать, что могло быть непосредственной причиной пожара, это, безусловно, будет установлено в процессе расследования», — отметил Кубяк.

По его словам, на место пожара были направлены четыре пожарных расчета. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил уже весь первый этаж здания.

По данным полиции, все погибшие — несовершеннолетние девушки. По условиям квеста, дверь на выход они могли открыть только тогда, когда выполнят все задания. В момент, когда начался пожар, они не выполнили и половины заданий.

В связи с трагедией министр внутренних дел и администрации Польши велел главному коменданту Государственной пожарной службы провести проверки на всех объектах подобного типа.