Пять девушек-подростков сгорели во время квеста в Польше

По данным полиции, все погибшие — несовершеннолетние девушки
Пять человек погибли при прохождении игрового квеста в польском Кошалине, сообщил журналистам представитель западно-поморского коменданта Государственной пожарной службы Томаш Кубяк.
«Пять человек погибли при пожаре во время квеста на улице Пилсудского в Кошалине. Один человек, тяжело ранен», — сказал он, пишет РИА Новости.
Пожар уже потушен, но о его причинах пока не сообщается. «Трудно сказать, что могло быть непосредственной причиной пожара, это, безусловно, будет установлено в процессе расследования», — отметил Кубяк.
По его словам, на место пожара были направлены четыре пожарных расчета. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил уже весь первый этаж здания.
По данным полиции, все погибшие — несовершеннолетние девушки. По условиям квеста, дверь на выход они могли открыть только тогда, когда выполнят все задания. В момент, когда начался пожар, они не выполнили и половины заданий.
В связи с трагедией министр внутренних дел и администрации Польши велел главному коменданту Государственной пожарной службы провести проверки на всех объектах подобного типа.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10