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Пистолет «Удав» пришел на смену пистолету Макарова

Испытания нового перспективного пистолетного комплекса под патрон 9х21 проходили с августа по декабрь текущего года на испытательной базе АО «ЦНИИТОЧМАШ» и полигонах Минобороны.

5.01.2019 Фото: Wikimedia Commons Один комментарий
 
Пистолет Удав пришел на смену пистолету Макарова

Кроме ПМ, сейчас применяется ориентированный под патрон 9×18 пистолет Стечкина. В основном им пользуются подразделения спецназначения

Завершились государственные испытания российского пистолета «Удав» для Минобороны, которым планируется заменить пистолет Макарова. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех»), пишет РИА Новости.
В октябре гендиректор института Альберт Баков заявлял в интервью РИА Новости, что тесты должны пройти до конца 2018 года, после чего будет принято решение о поставках нового оружия армии.
«Испытания нового перспективного пистолетного комплекса под патрон 9х21 проходили с августа по декабрь текущего года на испытательной базе АО «ЦНИИТОЧМАШ» и полигонах Минобороны России в Западном и Центральном военных округах. В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии», — уточнили в ведомстве.
Пистолетный комплекс проверили на устойчивость к перепадам температур и прочность при механическом воздействии. Также исследовались баллистические характеристики.
«Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от плюс 50 до минус 70 градусов по Цельсию», — отметили в ЦНИИТОЧМАШ.
Ранее сообщалось, что новый пистолет под патрон 9×21 разрабатывается для российской армии и призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Кроме ПМ, сейчас применяется ориентированный под патрон 9×18 пистолет Стечкина. В основном им пользуются подразделения спецназначения.


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(1) Комментарий

  1. Гость

    ПМ — разумная достаточность! Остальное от лукавого!
    Сколько уже новых разрабатывают — всё мимо! Гибнет к тому же всё это на стадии серийного производства низкого качества. 8)

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