Пистолет «Удав» пришел на смену пистолету Макарова

Завершились государственные испытания российского пистолета «Удав» для Минобороны, которым планируется заменить пистолет Макарова. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех»), пишет РИА Новости.

В октябре гендиректор института Альберт Баков заявлял в интервью РИА Новости, что тесты должны пройти до конца 2018 года, после чего будет принято решение о поставках нового оружия армии.

«Испытания нового перспективного пистолетного комплекса под патрон 9х21 проходили с августа по декабрь текущего года на испытательной базе АО «ЦНИИТОЧМАШ» и полигонах Минобороны России в Западном и Центральном военных округах. В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии», — уточнили в ведомстве.

Пистолетный комплекс проверили на устойчивость к перепадам температур и прочность при механическом воздействии. Также исследовались баллистические характеристики.

«Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от плюс 50 до минус 70 градусов по Цельсию», — отметили в ЦНИИТОЧМАШ.

Ранее сообщалось, что новый пистолет под патрон 9×21 разрабатывается для российской армии и призван заменить пистолет Макарова (ПМ).

Кроме ПМ, сейчас применяется ориентированный под патрон 9×18 пистолет Стечкина. В основном им пользуются подразделения спецназначения.