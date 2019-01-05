О патриотизме поговорили полпред Меняйло и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим

Сергей Меняйло встретился с митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом, сообщает сайт полпреда.

5 января полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло встретился с митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом, назначенным главой Новосибирской митрополии решением Священного Синода 28 декабря 2018 года.

В ходе встречи речь шла о просветительской и гуманитарной деятельности, патриотическом воспитании молодёжи, о роли религиозных организаций в сохранении традиционных духовных ценностей и диалоге культур.

Полномочный представитель отметил важность обсуждаемых вопросов для консолидации общества, обеспечения социальной стабильности, воспитания нравственных ориентиров подрастающего поколения.