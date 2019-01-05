Спасибо вам, доктор Шубин и медсестры, зашили рану

Пять девушек-подростков сгорели во время квеста в Польше
Пистолет «Удав» пришел на смену пистолету Макарова
Пираты XXI: шестерых российских моряков похитили пираты в Гвинейском заливе
О патриотизме поговорили полпред Меняйло и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим
Путин: мы рассчитываем на бизнес в достижении прорыва
Мошенничество на 14 млрд рублей предъявил СК экс-министру финансов Подмосковья
У кого вырастет зарплата в 2019 году?
Исповедуют глухих после Рождества в храме Бердска
Фотомарафон «Новогодний хоровод» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Ну зашить и помазать зеленкой это могут .
И что даже в аптеку не отправили за мешком таблеток и мазей ?
0 10
Ты бы полежал там (не говорю тьфу-тьфу-тьфу) и получил бы свои законные впечатления. Вместо того, чтобы гундеть и ставить под сомнение то, о чём написал автор. .
5 0
Да я там был ибо не гундел бы просто так чтоб погундеть и каждый раз когда я там бываю понимаю что врачи и работающие там ресепшины и уборщицы — Это люди , которые должны работать где нибудь в другом месте .
0 1