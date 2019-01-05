Мошенничество на 14 млрд рублей предъявил СК экс-министру финансов Подмосковья

Следователи главного управления по расследованию особо важных дел СК России предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Московской области Алексею Кузнецову, который был экстрадирован компетентными органами Французской Республики. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ, ст.174.1 УК РФ, ст.160 УК РФ (мошенничество; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; растрата). Об этом 4 января сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства.

Также соучастники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство».

Сумма ущерба, причиненного бюджету Московской области в результате противоправных действий обвиняемых, составляет более 14 млрд рублей.

Легализация денежных средств была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам. Так похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорной зоне – в Республике Кипр. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах.

В ходе следственных действий на территории России Следственным комитетом обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию. В числе этого имущества 1357 объектов, в том числе печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество.

На данный момент к уголовной ответственности уже привлечен ряд соучастников Кузнецова. Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова по приговорам суда отбывают наказание в местах лишения свободы. Заочно вынесен приговор Жанне Булах. Она признана виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления. Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство. Она скрывается в США, и от компетентных органов этой страны получен ответ о невозможности экстрадиции обвиняемой, учитывая отсутствие договора о выдаче с Россией. В связи с этим судебное заседание прошло в заочной форме без ее участия.

-Реальная возможность привлечения к уголовной ответственности Алексея Кузнецова — это закономерный результат тесного, плодотворного и последовательного сотрудничества Следственного комитета России с компетентными органами Французской Республики. В 2013 году председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично обсуждал с французскими правоохранителями вопросы уголовного преследования Кузнецова. В последующем уголовная полиция Франции оперативно установила местонахождение обвиняемого и задержала его. Процесс экстрадиции, который начался после этого, без преувеличения можно назвать беспрецедентным. С учетом особенностей французского законодательства процедура затянулась на несколько лет. Однако ее уникальность не только в этом, а скорее связана с тем, что в ходе непосредственного взаимодействия с французскими компетентными органами представителям российского следствия удалось развеять все сомнения экстрадирующей стороны в обоснованности уголовного преследования Кузнецова и обстоятельствах преступлений, к которым он причастен. Весомый вклад в этот процесс внес старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Александр Филин, в производстве которого находилось это уголовное дело. Он лично выезжал во Францию и разъяснял представителям судебных органов обстоятельства сложных коррупционных схем, которые реализовал Кузнецов совместно с иными лицами, — заявила Петренко.

В последующем Судом Высшей Инстанции Парижа приняты решения об аресте принадлежащих фигурантам уголовного дела отелей в Куршевеле, произведений искусства и другой недвижимости. Также в результате взаимодействия с иностранными компетентными органами удалось собрать доказательную базу и установить в том числе, на что были потрачены деньги от преступной деятельности.

-СК России неоднократно напоминал о неотвратимости наказания как одном из принципов уголовного процесса. Уголовное дело Алексея Кузнецова — это ещё один типичный пример неизбежности наступления уголовно-правовых последствий для лиц, совершивших преступления много лет назад, — сообщила Светлана Петренко.