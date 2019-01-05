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Исповедуют глухих после Рождества в храме Бердска

Богослужения с сурдопереводом стали проходить в бердских храмах с апреля 2018 года.

5.01.2019 Фото: Новосибирской епархии Нет комментариев
 
Исповедуют глухих после Рождества в храме Бердска

Глухие православные имеют возможность понимать богослужение

В Преображенском соборе Бердска 12 января проведут специальную службу для глухих прихожан. В Новосибирской епархии сообщили график богослужения с сурдопереводом: 8:15- исповедь, 9:00 — божественная литургия, 11:00 — беседа с батюшкой.

Подобные богослужения с сурдопереводом пройдут в нескольких храмах Новосибирской епархии. Молитвы в сопровождении языка жестов проходят в новосибирских храмах регулярно, общине глухих уже 15 лет, люди с отклонениями слуха посещают воскресную школу, участвуют в таинствах.

В Бердске богослужение для глухих впервые прошло в апреле 2018 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». С тех пор для слабослышаших бердчан стало возможным посещать церковь и понимать, что в ней происходит через сурдопереводчика. Теперь они хотят крестить своих детей и причащаться.

В бердском обществе глухих стоит на учете 60 бердчан. Бердск стал вторым городом в Новосибирской области после областного центра, где глухие с пониманием могут посещать церковь.


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