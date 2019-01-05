Путин: мы рассчитываем на бизнес в достижении прорыва

По мнению президента, власти и бизнес должны сотрудничать в повышении производительности труда и модернизации производства. Общество ждет от предпринимателей сопричастности, отметил Путин.

Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских деловых кругов заявил, что рассчитывает на участие предпринимателей в реализации 12 национальных проектов, утвержденных на ближайшие шесть лет, передает корреспондент РБК.

«Общество рассчитывает на вашу сопричастность в деле достижения прорыва, необходимого для России. Уже в первом квартале наступающего года будет развернута работа по национальным проектам. Я надеюсь, будут достигнуты договоренности с вами и с коллегами, которых в этом зале, может быть, и нет, — с бизнесом в целом в отношении участия в реализации нацпроектов», — отметил глава государства.

Приоритетными для сотрудничества между властями и бизнесом Путин считает задачи по повышению производительности труда, по обновлению производств за счет современных технологий, по подготовке кадров и повышению их компетенций.

«Все эти задачи требуют координации усилий и государства, и бизнеса», — подчеркнул Путин.

Отдельным важным направлением президент назвал экологическое благополучие россиян. «У нас уже запущен переход промышленности на наилучшие доступные технологии. Это должно позитивно сказаться на состоянии окружающей среды, прежде всего в городах с наиболее сложной экологической ситуацией», — добавил он.

В этой связи глава государства предложил собравшимся в Кремле бизнесменам принять участие в развитии рынка газомоторного топлива, которое является более экологичным для индустриальных центров страны.

На поддержку со стороны бизнеса Путин рассчитывает также:

в области цифровых технологий;

в развитии систем коммуникации;

в развитии транспортной инфраструктуры.

Он заверил, что все эти проекты получат полную поддержку со стороны государства. «В целом поддержка отечественного бизнеса, наращивание его возможностей — это одна из важнейших задач. Особенно сегодня, когда российские компании сталкиваются с определенными внешними ограничениями», — пояснил президент, подчеркнул, что ответом на все антироссийские санкции должно стать повышение глобальной конкурентоспособности российской экономики.

«Подчеркну: мы не собираемся, конечно, впадать в изоляционизм, строить барьеры для международного экономического сотрудничества. Понимаем прекрасно, что это само по себе будет сдерживать развитие страны», — заключил президент.

На встречу в Кремль пришли 59 представителей деловых кругов, 40 из них — частные бизнесмены.

Источник: РБК