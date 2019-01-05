Путин: мы рассчитываем на бизнес в достижении прорыва

Путин предложил бизнесу подключиться к нацпроектам
По мнению президента, власти и бизнес должны сотрудничать в повышении производительности труда и модернизации производства. Общество ждет от предпринимателей сопричастности, отметил Путин.
Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских деловых кругов заявил, что рассчитывает на участие предпринимателей в реализации 12 национальных проектов, утвержденных на ближайшие шесть лет, передает корреспондент РБК.
«Общество рассчитывает на вашу сопричастность в деле достижения прорыва, необходимого для России. Уже в первом квартале наступающего года будет развернута работа по национальным проектам. Я надеюсь, будут достигнуты договоренности с вами и с коллегами, которых в этом зале, может быть, и нет, — с бизнесом в целом в отношении участия в реализации нацпроектов», — отметил глава государства.
Приоритетными для сотрудничества между властями и бизнесом Путин считает задачи по повышению производительности труда, по обновлению производств за счет современных технологий, по подготовке кадров и повышению их компетенций.
«Все эти задачи требуют координации усилий и государства, и бизнеса», — подчеркнул Путин.
Отдельным важным направлением президент назвал экологическое благополучие россиян. «У нас уже запущен переход промышленности на наилучшие доступные технологии. Это должно позитивно сказаться на состоянии окружающей среды, прежде всего в городах с наиболее сложной экологической ситуацией», — добавил он.
В этой связи глава государства предложил собравшимся в Кремле бизнесменам принять участие в развитии рынка газомоторного топлива, которое является более экологичным для индустриальных центров страны.
На поддержку со стороны бизнеса Путин рассчитывает также:
в области цифровых технологий;
в развитии систем коммуникации;
в развитии транспортной инфраструктуры.
Он заверил, что все эти проекты получат полную поддержку со стороны государства. «В целом поддержка отечественного бизнеса, наращивание его возможностей — это одна из важнейших задач. Особенно сегодня, когда российские компании сталкиваются с определенными внешними ограничениями», — пояснил президент, подчеркнул, что ответом на все антироссийские санкции должно стать повышение глобальной конкурентоспособности российской экономики.
«Подчеркну: мы не собираемся, конечно, впадать в изоляционизм, строить барьеры для международного экономического сотрудничества. Понимаем прекрасно, что это само по себе будет сдерживать развитие страны», — заключил президент.
На встречу в Кремль пришли 59 представителей деловых кругов, 40 из них — частные бизнесмены.
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Ой ну какой он двуликий , всегда так громко говорит о развитии и перспективах,но по тихому повышает налоги,вводит доп поборы.
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Человек, не просто «не видит берега», он просто их потерял, делая такие заявления бизнесу, очень не слабо перед этим обложив налогами и акцизами, которые в итоги оплачивает потребитель, то есть народ (он любит называть население) страны…
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Может ему неизвестно, что говорит двойник
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Он у нас хороший, о народе всё думает как побольше налогов содрать.
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