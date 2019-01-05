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Инструкция: Кто и как чистит дороги Бердска

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Инструкция: Кто и как чистит дороги Бердска

Через шесть часов после окончания снегопада весь снег с проезжей части должен быть вывезен на снегоотвал. (ИНФОГРАФИКА)

5.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: из архива редакции, pixabay.com 53 коммент.
 
Инструкция: Кто и как чистит дороги Бердска

В первую очередь в Бердске начинают очищать от снега дороги, где проходит общественный транспорт

Независимо от погодных условий уборка городских дорог зимой должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и автомобилей, говорится в правилах благоустройства Бердска. Между тем бердчане, особенно проживающие в частном секторе, нередко жалуются, что их улицы чистят крайне редко. УЖКХ парирует — не хватает техники.

Уборка снега с проезжей части дорог, тротуаров, парковок, остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта должна производиться регулярно с момента установления снежного покрова.

Во время снегопада снег с проезжей части городских дорог должен вывозиться на снегоотвал не позднее 6 часов с момента его окончания, а при продолжительности снегопада более 3 часов — не позднее 6 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 — 2,5 см.

Уборка остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, расположенных на тротуарах, должна производиться два раза в сутки.

Снег с остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, перекрестков, пешеходных переходов должен вывозиться в течение одних суток с момента окончания ежесуточной уборки.

При уборке проезжей части городских дорог механизированным способом (комплексами уборочной техники) и при образовании снежных валов валы необходимо раздвигать (с очисткой снега ручным методом) в местах пешеходных переходов, перед местами для стоянки (парковки) транспортных средств, остановками и остановочными платформами городского наземного транспорта, проездами.

Снег с проезжей части городских дорог следует убирать в лотки или на разделительную полосу и формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 — 2,5 метра.

Уборка территорий жилой, смешанной и промышленной застройки в период снегопада производится с периодичностью не позднее 12 часов с момента окончания снегопада, а при его продолжительности более 3 часов — не позднее 12 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 — 2,5 см.

Антигололедные мероприятия (удаление льда, посыпание песком, антигололедными реагентами и другое) производятся по мере образования наледи и льда, но не реже одного раза в сутки.

Снег, сколы наледи и льда сдвигаются на специально отведенные ответственными лицами места временного складирования снега, формируются в кучи и валы и должны вывозиться на снегоотвалы в течение суток с момента окончания ежесуточной уборки.

Инструкция: Кто и как чистит дороги Бердска

Инструкция: Кто и как чистит дороги Бердска


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(53) Комментариев

  1. Житель

    Вот утром 28 и поржем, как все быстро очистят…

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  2. Аноним

    Сегодня в районе 8 утра прошел пешком от перекрестка Суворова-Советская до середины Попова — ни одной единицы техники не увидел. Хотя обычно они вереницей в догонялки играют по 4-5 штук что аж искры от скребка по асфальту.

    Thumb up 38 Thumb down 5

  3. Аноним

    бардак в городе в 7утра по МАЯКОВСКОГО не одного трактара не проехало куда МЭР смотрит

    Thumb up 36 Thumb down 5

  4. Аноним

    А как снег — так хоть увольняйся! :-D

    Вот, кстати, ссылка на документ, на который отсыл в статье:

    http://docs.pravo.ru/document/view/55701855/?not_paid_redirect=1

    Thumb up 10 Thumb down 60

  5. Аноним

    Заметьте как снегопад, так техника исчезает сразу с улицы. Зато как ни снежинки на улице, так они целым караваном друг за другом колесят.

    Thumb up 127 Thumb down 8

  6. Аноним

    Обнародовали сегодня, результаты экспертизы (дерьма которым наши дорожники, посыпают проезжую часть и дворы). Самое смешное что деньги потрачены как на песок, а по факту грязь. Бердск не исключение.

    Thumb up 47 Thumb down 4

  7. Аноним

    Это как и летом улицы после дождя ездить и водой поливать. :-D

    Thumb up 40 Thumb down 5

  8. гость

    как обычно каждое утро вереница тракторов шла от бэмза в районе 7-30, боровая, павлова, красноармейская, ленина чистые уже были

    Thumb up 8 Thumb down 17

  9. Аноним

    Да чистят уже нормально. В центре по крайней мере.

    Thumb up 19 Thumb down 28

  10. Аноним

    Вдоль 10 школы тротуар не почистен

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  11. Ура!

    Сегодня в центре замечены «тёщины руки»! Старую починили или новую купили? Раньше снег на газоны и обочины не сталкивали, чтобы потом фронт.погрузчиками грузить ломая растительность, его аккуратно собирали Тёщины руки

    Thumb up 24 Thumb down 3

  12. Аноним

    молодцы в 13 00 Маяковская чиста работать стали лучше

    Thumb up 6 Thumb down 21

  13. Moris

    а кто должен чистить тропинки к остановкам ?

    Thumb up 16 Thumb down 3

  14. Аноним

    На уборку тротуаров чёто нормативов не обнаружил…

    Thumb up 8 Thumb down 2

  15. Снежинка

    Двор Ленина, 32 завален снегом! Дворник робко в 6 утра прошелся с лопаткой, и куда-то исчез за горизонтом…

    Thumb up 6 Thumb down 5

  16. Житель города

    Мое пожелание очищать подъезд с улиц до тротуара

    Thumb up 8 Thumb down 3

  17. Аноним

    Что толку звонить диспетчерам УК. Комсомольская, 24- дворник только числится, сегодня крылечки обмел и все. Звоню в диспетчерскую. В ответ:»Заказали трактор»… Так там и без трактора работы непочатый край… Придется опять писать в ГЖИ. Только это заставляет эту контору шевелиться. Тротуар вообще занесло, а его должны чистить УЖКХ.

    Thumb up 19 Thumb down 3

  18. Аноним

    Те, кто организует уборку снега, либо не дружит с головой, либо вредитель. А иначе как объяснить то, что убираемым с проезжей части снегом тщательно утрамбовываются водоотводные лотки? Это фактически планомерная подготовка к весеннему потопу.

    Thumb up 13 Thumb down 2

  19. худой

    Ключевое слово ВЫВОЗИТЬ!!!!!!! Должны ВЫВОЗИТЬ а не спихивать кривым ковшом с дороги на тротуары и к частным домам!!! Сегодня был в Академе, работает целый ряд техники вывозят снег с обочин в отвал, а Захаров уже пятилетку считает, что Белорус может самостоятельно вывозить снег с дороги! И, что поражает, держат ведь этого и…та, похоже он и этого мэра переживёт!

    Thumb up 43 Thumb down 3

    • Аноним

      Полностью с вами согласен. Живем на Маяковского. Улица уже заужена метра на 2, новые тротуары не разу не чистили, снег не разу не ВЫВОЗИЛИ!!!

      Thumb up 28 Thumb down 2

    • Аноним

      Он ещё и мэром станет! Уже столько лет рядом срулем. Поди уже чему то научился.

      Thumb up 1 Thumb down 0

  20. Аноним

    УК Гурман — отвратительно чистит дворы, а точнее не чистят дворовые проезды ВООБЩЕ!!!!!!!!
    Скоро лыжи придется покупать

    Thumb up 24 Thumb down 1

    • Жители Красного Сокола

      Да, Гурман — полный отстой. Учредители Гурмана и Прогресса дайте вы пинка под зад Перфилову М С . Ну никакой он руководитель,не его это дело. Пусть уже занимается в общественной палате,вреда меньше будет.

      Thumb up 22 Thumb down 1

  21. Гость

    Скажите, пожалуйста, а кто и когда будет чистить центральную площадь? Перед администрацией города почистили, а весь снег складировали напротив Холидея. Или туда снегоотвал перенесли?

    Thumb up 15 Thumb down 1

  22. житель

    Ленина 13а — по двору не то что проехать, пройти нельзя!!

    Thumb up 9 Thumb down 5

  23. южанин

    Чего ноете, вечно недовольные?

    Только вот домой с химзавода приехал — нигде проблем не увидел.
    Езжу через Спортивную-Маяковского и дальше через Герцена и по ключевой.

    Обычная корона переднеприводная — все нормуль

    Thumb up 6 Thumb down 15

    • Аноним

      Перемещения внутри города возможны не только с помощью самодвижущихся повозок. Есть еще средства, но не все способны это понять, но написать — способны все. вот и вы написали. Ерунду.

      Thumb up 5 Thumb down 4

  24. Александр

    Зато есть предприниматели такие как Яковлев Юрий Валентинович владелец погрузчика 08-48, водитель Федоткин Александр пользуясь нерасторопностью ЖКХ в пос. Новый со двора за чистку улиц берёт 1000 рублей в месяц и в пос. Светлый тоже тракторист подкармливается. Я раньше тоже ему платил много лет, пока не узнал, что улицу должны чистить бесплатно, а население платит и деньги собираются в чёрную без документов.

    Thumb up 8 Thumb down 2

  25. zizou

    ткните в нос волшебному швею красивую картинку: зона ответственности ЦМУ — не проезжая часть, а дорожная уличная СЕТЬ.
    Улично-дорожная сеть – это КОМПЛЕКС объектов транспортной инфраструктуры, являющихся частью территории поселений и городских округов, ограниченной КРАСНЫМИ ЛИНИЯМИ и предназначенной для движения транспортных средств и ПЕШЕХОДОВ.
    Улично-дорожная сеть городов и населенных пунктов СОСТОИТ ИЗ
    – городских дорог,
    – улиц, проспектов, площадей, переулков, проездов набережных,
    – транспортных инженерных сооружений (тоннелей, путепроводов, под- и надземных пешеходных переходов), – трамвайных путей,
    – тупиковых улиц,
    – проездов и подъездов,
    – парковок и стоянок.

    Thumb up 17 Thumb down 3

  26. саф

    Работают хорошо. почищены не только главные улицы, но и многие в частном секторе (чего раньше почти не бывало). А то что не все успевают, так ведь снег идет уже целую неделю не переставая.

    Thumb up 9 Thumb down 18

    • Аноним

      А до этого снег не падал и все равно не успевали почистить тротуары. И потом когда снег не будет падать — основную массу так и не будут успевать. потому что и не планировали.
      Речь об этом, а не о снегопаде. То что проезжую часть прочищают неплохо — кто бы спорил. Только это как войти в захламленную и замусоренную комнату и дунуть крепко. В центре станет почище, но не более.

      Thumb up 11 Thumb down 3

  27. Аноним

    «Инструкция по применению: Кто и как чистит дороги Бердска»

    Почему КБУ чистит пешеходные дороги в Бердске под углом 15-30 градусов, чтобы пенсионеры и инвалиды все по убивались? Пример пешеходная дорожка от Герцена 11 до Карла Маркса 56, дорога вдоль детсада №19 Шустрик! Пример №2 пешеходная диагональная дорога от Карла Маркса 58 до Островского 95 с новыми чистками всё кривее! И т.д. и т.п.

    Thumb up 15 Thumb down 0

  28. Аноним

    Про частный сектор забыли совсем, улицу Радищева всего один раз чистили за всю зиму.

    Thumb up 5 Thumb down 2

  29. Новый мэр

    Нам тут путинские лизуны советуют не ныть о нищете, а работать больше, давайте будем сами чистить но при этом прекратим оплачивать услуги и налоги.дешевле договорится с трактористом чем оплачивать и содержать эти прокладки

    Thumb up 23 Thumb down 5

    • Аноним

      по дворам МКД:
      если ТСЖ, то вы никому не платите
      если УК — то платите за уборку согласно графику утвержденному и больше никто вам не обязан. Хотите еще — платите.

      Можете отказаться от услуги УК легко и сами чистить свой двор.

      А налоги и прочее — это дороги общего пользования. Они кстати чистятся. Те по которым общественный транспорт даже в воскресенье после снегопада все чищены были.
      Так что никаких особых нареканий.

      Thumb up 1 Thumb down 2

  30. 1гость

    Обшество потребителей, все всё знают, что и как им должны сделать. Да, печально это осозновать, но что есть то есть. Люди стали знать, как употребить результат чужого труда. К этому вероятно и стремились. :-!

    Thumb up 2 Thumb down 6

  31. ВВ

    У нас на Лунной 4 тоже бардак, не хочет ТСЖ чистить. И так каждый год. Пока администрация не позвонит, не пошевелится никто. Доходит до того, что скорая помощь застревает. Наверное санкции, сейчас модно это. Красная Сибирь каждый год зимой в частном секторе все уже становиться. Тракторы сталкивают по частному сектору к обочинам, то есть домам, а жильцы обратно на дорогу кучками складируют. Их, жильцов можно вполне понять, надо не копить, а вывозить. Снегопада не было, почему нигде не вывозилось. Все не распихать по обочинам. А так все центральные и основные улицы во общем чистят хорошо. А вот во дворах везде бардак, вот в этом направлении администрации Бердска надо поплотней поработать.

    Thumb up 1 Thumb down 4

  32. Аноним

    Живем на Павлова ни разу сколько живу не вывозили снег, а только сужают проезжую часть и все, снег некуда сбрасывать,а у нас поворот на БЭМЗ, и стоят гаишники и смотрят не выбрасываем ли мы снег на проезжую дорогу, лучше бы смотрели , как они чистят, зачем поливашки пускают? от них никакого толка( жгут) бензин.Умоляем!!!! вывезите снег с Павлова….

    Thumb up 3 Thumb down 1

  33. Аноним

    На «Северном» микр-не не пройти…не проехать! Очистите сквозной проезд!!! Кто ответственный?

    Thumb up 1 Thumb down 2

  34. к автору статьи

    А почему здесь комментарии с 2017 года?
    потому что инструкция написана весной — а тема вечная — ред

    Thumb up 1 Thumb down 2

    • a.danilov

      Актуальность данной статьи не имеет срока давности. Новость периодически поднимается в ленте. Это неизбежно влечёт смену текущей даты и времени. Даты и время комментариев при этом не меняются.

      Thumb up 2 Thumb down 2

    • Аноним

      «Но сильней отличается выстрел от выстрела, чем сегодняшний день от вчерашнего дня».(с)

      Thumb up 1 Thumb down 0

  35. Спецавтохозяин

    Что бы тут не писалось и не говорилось, а в Бердске на сегодняшний день дороги чистят ЛУЧШЕ и КАЧЕСТВЕННЕЕ, чем в Новосибирске или Академе.
    Каждый день катаюсь — сравниваю.
    После Академа, где трЭш и АдЪ на дорогах и парковках в Бердск заезжаю и чувствую очень сильную разницу — у нас лучше. (хотя, Совбанов, лично, мне не нравится)

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  36. Таня

    А когда вывозить валы снега начнут? Дорога уже сильно сузилась! Весь снег на обочинах!

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  37. Аноним

    Частный сектор Горького вообще не чистят, только до церкви

    Thumb up 1 Thumb down 0

  38. Аноним

    Обращаюсь к УЖКХ!!!!- почистите сквозной проезд на Северном мик-не!!!! от ГИБДД через Северный до Водобачной!!! Сегодня не возможно было разъехаться двум легковым машинам напротив строящегося здания КFC. Дорога сужена. А дальше…..просто слов нет. АТИ!!!! Вы есть? Работаете? проверьте,пожалуйста, заставьте почистить. Сколько можно? Проехать с каждым днем становиться все хуже и хуже!

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