Ураган «Пабук» надвигается на побережье Таиланда

Жители прибрежных районов южных таиландских провинций покидают дома и перемещаются в убежища из-за приближения тропического урагана «Пабук», что в переводе с лаосского означает «гигантский сом». Как сообщила в четверг газета Bangkok Post, непогода настигнет регион 4 января.

Особое внимание приковано к провинции Накхонситхаммарат, имеющей 220-километровую береговую линию, на которую в пятницу вечером обрушатся проливные дожди. На территории региона готовят порядка 90 укрытий для размещения 86 тыс. человек. В Метеорологическом департаменте Таиланда предупредили, что ураган, находящийся в Сиамском заливе, движется на запад с максимальной скоростью 65 км/ч. Центр тропического циклона днем в четверг находился в 500 км к юго-востоку от Накхонситхаммарата.

Согласно информации властей, порядка 30 тыс. человек, проживающих в прибрежных районах провинции, перемещены в безопасные места. В планах правительства до обрушения урагана эвакуировать всех людей, живущих в этих районах. В пятницу в провинции будут закрыты все школы.

Девять нефтегазовых компаний переместили 2635 сотрудников с морских буровых платформ на материк, оставив лишь 246 человек наблюдать за объектами. Энергетики подготовили планы по обеспечению бесперебойных поставок нефти, газа и электроэнергии. С приближением урагана добыча нефти и газа в заливе снизилась.

Морская добыча нефти сократилась на 27 тыс. баррелей в сутки (27% от полной добычи). Добыча газа снизилась на 17 млн куб. м в сутки.

Туристы массово бегут

Из-за приближающегося урагана десятки тысяч туристов уже покинули некоторые популярные таиландские острова и курорты на юге королевства. Острова Панган и Тао, которые были заполнены отдыхающими во время пиковых рождественского и новогоднего периодов, приезжие начали покидать еще в среду, чтобы не оказаться в ловушке из-за прерванного в четверг судоходного сообщения с материковой частью страны.

«Пабук» — первый за 30 лет ураган, сформировавшийся не в сезон муссонных дождей, который ударит по двум островам прежде, чем доберется до материковой части Таиланда. По прогнозам синоптиков, ураган вряд ли превратится в полномасштабный тайфун. «Мы ожидаем волны 5-7 метров возле центра тропического циклона», — отметили метеорологи.

Официального указа об эвакуации пока не было, однако туристы сами массово уезжают, передает ТАСС. Те, кто не в состоянии купить билет, готовятся пережить ураган на опустевших островах. «Предположительно, острова почти безлюдны. От 30 до 50 тыс. человек покинули их после Нового года», — сообщил представитель округа Панган.

И.о. мэра Тао сказал, что лодки в соседнюю провинцию Чумпхон были заполнены туристами, однако несколько тысяч гостей все еще находятся на острове. «Трудно предсказать серьезность урагана, поэтому люди должны соблюдать рекомендации властей», — добавил он.

По данным агентства AFP, в среду на острове Самуи утонул 56-летний россиянин, семья которого проигнорировала предупреждение о запрете выходить в море. «Семья из трех человек купалась, сильное течение унесло мужчину, и он утонул, — сказали в полиции. — Власти острова объявили предупреждение, подняв красные флаги опасности, но, возможно, семья не думала, что ситуация была настолько серьезной».

Власти принимают меры

Власти уже подготовили безопасные места для туристов, у которых не получилось купить билеты на паромы до материка, или они решили переждать ураган на островах.

«Пабук» принесет проливные дожди на юг королевства, включая туристические точки в Андаманском море, такие как Краби и Пхукет, где отдыхают тысячи российских туристов. Национальный парк Симилан, где находятся нетронутые пляжи и бухты, в качестве меры предосторожности закрыт до субботы из-за приближающегося в самый разгар сезона урагана. В самых южных провинциях Паттани, Наратхиват и Яла, расположенных вблизи границы с Малайзией, также готовятся к наводнениям.

Авиакомпания Bangkok Airways, которая фактически является монополистом на воздушном маршруте на остров Самуи, отменила на пятницу все рейсы туда и обратно. Кроме того, 4 января будет закрыт аэропорт в городе Накхонситхаммарат. Компания Airports of Thailand поручила аэропортам в провинциях Сураттхани, Чумпхон, Ранонг, Транг и Наратхиват внимательно следить за обстановкой и подготовить меры по борьбе с возможными последствиями урагана.

Также в связи с непогодой приостановлено паромное сообщение между курортными городами Паттайя и Хуахин. Мера предосторожности принята несмотря на то, что «Пабук», скорее всего, не ударит по ним. Тем не менее на пляжах Хуахина в настоящее время присутствует сильное течение, возможно, от воздействия надвигающегося урагана.

Bangkok Post напоминает, что экономика Таиланда сильно зависит от туризма. Ожидается, что в этом году королевство примет рекордные 40 млн человек, многие из которых отправятся на южные пляжи и курорты.

По данным Метеорологического департамента Таиланда, из- за урагана «Пабук» с 4 по 5 января проливные дожди с сильным ветром пройдут в южных таиландских провинциях. Сильный ветер ожидается в Сиамском заливе и Андаманском море, там волны могут достигать 3-5 метров и 2-3 метра соответственно. Всем судам рекомендовано оставаться в портах до 5 января.