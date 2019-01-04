31 млрд рублей на лекарства льготникам дадут российским регионам в 2019 году

Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Программу распределения субвенций утвердил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Согласно распоряжению премьера, опубликованному на портале правительства, на полученные средства регионы закупят лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания.