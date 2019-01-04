Спасая дочь, утонул российский турист в Таиланде

Российский турист утонул во время сильного шторма на острове Самуи в Таиланде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Bangkok Post.

«Российская семья из трех человек купалась в Сиамском заливе, несмотря на предупреждение от местных властей и вывешенные на пляже красные запретительные флажки. Молодая девушка занималась серфингом, когда 56-летний отец увидел, что дочь засасывает течением и попытался спасти ее. Выбраться из воды мужчина уже не смог, его накрыло течением. Тело туриста отнесло к прибрежным камням, где его обнаружили спасатели», — пишет газета.

Как отмечает издание, супруга туриста и дочь не пострадали, с ними работают медики и психологи.

Тропический шторм «Пабук» двигается в Сиамский залив со скоростью 65 километров в час. Высота волн в Андаманском море в отдельные моменты может достигать 2-3 метра, в Сиамском заливе – 3-5 метров. Всем судам запрещено выходить в море до 5 января.