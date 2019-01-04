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Фейк-шоу Ильи Авербуха подарили чиновники детям из бедных семей Астрахани

Скандал с ледовым шоу: «Я возмущен и раздосадован той информацией, которую я получил из Астрахани. Я обращаюсь в прокуратуру и не оставлю это безнаказанным».

4.01.2019 Фото: globallookpress.com Нет комментариев
 
 

Фейк шоу Ильи Авербуха подарили чиновники детям из бедных семей Астрахани

Илья Авербух

Вчера «МК в Астрахани» сообщал о том, что временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов распорядился отправить четыре тысячи детей на ледовое шоу «Снежная Королева», поставленный по всемирно известной сказке Андерсена.

Как пишет пресс-служба губернатора Астраханской области, «праздничное шоу «Снежная королева» подготовили звёзды фигурного катания, победители российских и международных соревнований, участники проектов ROYAL CARIBIAN, ImperialIceStars , Ильи Авербуха и т.д. В ледовом спектакле также задействованы артисты цирка, обладатели приза «Золотая Звезда» на фестивале в Вероне».

Помимо четырех тысяч детей на шоу пришли и простые астраханцы, отдавшие за билет от 1200 до 1500. Зрители были крайне недовольны тем, что творилось на арене спорткомплекса «Звездный». Нашим коллегам по «Информационному штабу» с сайта «Блокнот» одна из присутствующих на шоу рассказала, что в декабре на астраханском телеканале во всю крутили рекламу предстоящего ледового представления.

«Анонсировалось, что будет ледовое шоу от Ильи Авербуха. Все знают, что постановки Авербуха – это то, что стоит посетить. Однако ко вчерашнему спектаклю он никакого отношения не имеет, но мы это узнали только потом. На его официальном сайте Астрахань в гастрольном списке не заявлена, а его представители, с которыми мы связались, заявили, что разбираться нам надо с организаторами на месте», — говорит Александра журналисту «Блокнота».

Сегодня вечером продюсер ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал ситуацию. Знаменитый фигурист рассказал, что астраханцы попались на удочку мошенников, передает МК.

«Я возмущен и раздосадован той информацией, которую я получил из Астрахани. Я обращаюсь к Олегу Петелину и и.о. губернатора Астраханской области Сергею Петровичу Морозову. Невольно вы оказали содействие мошенникам. Никаких представлений Ильи Авербуха в Астрахани не проводилось. Возможно, с использованием федеральных денег при вашей поддержке под моим именем состоялся спектакль, который не имеет ко мне никакого отношения. Я обращаюсь в прокуратуру и не оставлю это безнаказанным», — говорит Илья Авербух.

Также фигурист обращает внимание, что в интернете фигурируют также гастроли в городах: Дагестан, Махачкала и Чебоксары.

Стоит отметить, что для успешного проведения шоу, в «Звездный» были направлены волонтеры. Видимо, по поручению правительства Астраханской области.


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