В ДТП погибла пассажирка ВАЗа и пострадал 2-летний мальчик из Skoda Octavia в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска в четверг произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

3 января в 22.40 на улице Г. Колонды 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150, следовавший со стороны улицы Окружной в напрвлении Красного проспекта, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шкода Октавия».

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте аварии от полученных травм скончалась пассажирка «Жигулей» (возраст около 25 лет, личность устанавливается), водитель ВАЗа был доставлен в больницу с политравмой.

Также в ДТП пострадал двухлетний ребенок, находившийся в «Шкоде» — мальчика госпитализировали с ушибом бедра.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.