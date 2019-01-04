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Разбила голову лопатой сопернику возлюбленного 17-летняя жительница Новосибирска

34-летний пострадавший попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом теменной кости, ушибленной раной головы. Так девушка защищала своего друга.

4.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Разбила голову лопатой сопернику возлюбленного 17 летняя жительница Новосибирска

Подозреваемых задержали

В Калининском районе Новосибирска в четверг полицейские раскрыли тяжкое преступление, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

3 января в 2.00 в Калиниском районе от дома по улице Славянская бригадой скорой помощи был доставлен в 1-ю городскую клиническую больницу 34-летний мужчина с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом теменной кости, ушибленной раной головы. При поступлении пострадавший пояснил, что накануне его избил неизвестный. О данном факте медики сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела полиции №4 «Калиниский» УМВД России по городу Новосибирску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 17-летнюю ранее не судимую жительницу Калининского района.

Полицейские установили, что между другом фигурантки и потерпевшим, которые случайно встретились на улице Славянской, произошел конфликт, переросший в драку. Оба участника конфликта находились в состоянии опьянения. Фигурантка с целью защитить своего молодого человека взяла во дворе частного дома, где проживали ее знакомые, лопату и несколько раз ударила ей по голове потерпевшего. После этого девушка вместе с другом скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Любовь зла… особенно с лопатой наперевес…

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