Киев готовится снова отправить военные корабли в Керченский пролив

Многие инициативы украинской власти являются антироссийскими
Украина намерена вновь отправить свои военные корабли через Керченский пролив. Об этом заявил советник президента Украины и министра обороны страны Юрий Бирюков, передает РИА Новости.
В декабре о планах Киева в ближайшем будущем направить военные корабли через Керченский пролив сообщал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
«Согласно всем международными договоренностям, законам, договорам, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного в Азовское море и наоборот. Конец истории. Да, мы будем дальше это делать», — заявил Бирюков одному из украинских телеканалов.
По его словам, в следующий раз украинские военные намерены взять с собой международных наблюдателей.
Как сообщалось, 25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. В результате были задержаны 24 члена экипажей, в том числе сотрудники СБУ. В настоящее время все они находятся под арестом в московских СИЗО.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что во время инцидента российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. Позже в Киеве заявили, что продолжат совершать «свободные» проходы своих кораблей через Керченский пролив, а также привлекут к этому мероприятию своих «международных партнеров».
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НВР: Роста числа пленных укромрякофф!
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Ну прямо спасу нет от этих «друзей».
Чувствуете,как им снова хочется ввести военное положение в своей стране и опять во всём обвинить Россию с одной лишь маленькой невидимой для других целью — чтобы Порошенко оставался у власти и ни каких выборов в марте не состоялись.Вот и вся прелюдия этих заморочков с кораблями.
Человек ——
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