Начальник полиции Бердска: Точки незаконной продажи алкоголя нам известны

В течение двух декабрьских недель 2018 года редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы начальнику отдела МВД по Бердску Владимиру Соколову от наших читателей. 7 декабря акция завершилась. Бердчане задали главному полицейскому около 30 вопросов, которые их тревожат.

Полковник Соколов дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в эксклюзивном интервью 17 декабря. Мы продолжаем публикацию ответов начальника полиции Бердска Владимира Соколова на вопросы наших читателей.

Вопрос: В нашем доме №32 по улице Комсомольской расположен участковый пункт полиции. Дом — бывшее малосемейное общежитие. Сейчас очень много съемных квартир. Иногда сами хозяева не знают, кто проживает в их квартирах, так как сдают их через агентства. В доме постоянный бардак — курение, пьянки на лестнице иногда валяются шприцы. Даже на первом этаже. Какой прок от участкового пункта, если даже у себя перед дверями не могу навести порядок? И второе, можно ли периодически в вечернее время устраивать профилактические рейды, хотя бы в выходные и накануне?

Ответ: По этому адресу я потребую от участкового доклад. Рейды сотрудники полиции Бердска проводят регулярно, еженедельно. По факту совершения преступления, либо по заявлению граждан. Например, нарушающих миграционное законодательство, торгующих и употребляющих спиртное. Результаты есть — каждую неделю выявляются нарушители закона. Например, в отдел поступала информация о торговле в ночном ларьке спиртным. Эту информацию отработали, произвели закупку и привлекли к ответственности лицо, продавшее алкоголь. Информация, которая поступает в отдел — проверяется и отрабатывается. Конечно, бывают такие факты, что сотрудникам не продают алкоголь в рамках контрольной закупки. Но в любом случае эти точки известны и они на контроле.