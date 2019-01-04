Начальник полиции Бердска: Точки незаконной продажи алкоголя нам известны

Владимир Соколов настроен на долгую и продуктивную службу в Бердске
В течение двух декабрьских недель 2018 года редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы начальнику отдела МВД по Бердску Владимиру Соколову от наших читателей. 7 декабря акция завершилась. Бердчане задали главному полицейскому около 30 вопросов, которые их тревожат.
Полковник Соколов дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в эксклюзивном интервью 17 декабря. Мы продолжаем публикацию ответов начальника полиции Бердска Владимира Соколова на вопросы наших читателей.
Вопрос: В нашем доме №32 по улице Комсомольской расположен участковый пункт полиции. Дом — бывшее малосемейное общежитие. Сейчас очень много съемных квартир. Иногда сами хозяева не знают, кто проживает в их квартирах, так как сдают их через агентства. В доме постоянный бардак — курение, пьянки на лестнице иногда валяются шприцы. Даже на первом этаже. Какой прок от участкового пункта, если даже у себя перед дверями не могу навести порядок? И второе, можно ли периодически в вечернее время устраивать профилактические рейды, хотя бы в выходные и накануне?
Ответ: По этому адресу я потребую от участкового доклад. Рейды сотрудники полиции Бердска проводят регулярно, еженедельно. По факту совершения преступления, либо по заявлению граждан. Например, нарушающих миграционное законодательство, торгующих и употребляющих спиртное. Результаты есть — каждую неделю выявляются нарушители закона. Например, в отдел поступала информация о торговле в ночном ларьке спиртным. Эту информацию отработали, произвели закупку и привлекли к ответственности лицо, продавшее алкоголь. Информация, которая поступает в отдел — проверяется и отрабатывается. Конечно, бывают такие факты, что сотрудникам не продают алкоголь в рамках контрольной закупки. Но в любом случае эти точки известны и они на контроле.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Но в любом случае эти точки известны и они на контроле.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/04/397894-nachalnik-policii-berdska-tochki-nezakonnoj-prodazhi-alkogolya-nam-izvestny
Типа кто-нибудь сомневается что они «на контроле» и ПОД контролем. (глупый какой-то подпол, звучит как явка с повинной)
Другое дело, что все эти ограничения полезны исключительно для тех, у кого «на контроле» и никак не помогают «борьбе с пьянством». Скорее наоборот, если раньше не всегда за догонкой есть было желание бежать, то теперь затариваться нужно с запасом.
3 0
«По этому адресу я потребую от участкового доклад». Сам бы вместе с нач. полиции и нач. участковых съездил и посмотрел бы своими глазами, а не ждал , что ему наврут подчинённые. Город то небольшой, всё рядом. Ответы ни о чём…
4 0
Что вы думаете о незаконной торговли спиртным? Хороший вопрос. Это возмутительно. Я негодую. Следующий вопрос
1 0
А на фото то подполковник. А интервью у полковника
1 1
Так и предыдущий всё знал.
Через 3 месяца ответил что он всё проверил, алкоголь качественный и повода для его действий нет
1 0