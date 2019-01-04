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Начальник полиции Бердска: Точки незаконной продажи алкоголя нам известны

Еженедельно полицейские проводят рейды и выявляют мигрантов и продавцов, торгующих спиртным ночью. Контрольные закупки не всегда удачны.(ОТВЕТЫ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ НА ВОПРОСЫ БЕРДЧАН. ИТОГИ 2018 ГОДА)

4.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
Начальник полиции Бердска: Точки незаконной продажи алкоголя нам известны

Владимир Соколов настроен на долгую и продуктивную службу в Бердске

В течение двух декабрьских недель 2018 года редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы начальнику отдела МВД по Бердску Владимиру Соколову от наших читателей. 7 декабря акция завершилась. Бердчане задали главному полицейскому около 30 вопросов, которые их тревожат.

Полковник Соколов дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в эксклюзивном интервью 17 декабря. Мы продолжаем публикацию ответов начальника полиции Бердска Владимира Соколова на вопросы наших читателей.

Вопрос: В нашем доме №32 по улице Комсомольской расположен участковый пункт полиции. Дом — бывшее малосемейное общежитие. Сейчас очень много съемных квартир. Иногда сами хозяева не знают, кто проживает в их квартирах, так как сдают их через агентства. В доме постоянный бардак — курение, пьянки на лестнице иногда валяются шприцы. Даже на первом этаже. Какой прок от участкового пункта, если даже у себя перед дверями не могу навести порядок? И второе, можно ли периодически в вечернее время устраивать профилактические рейды, хотя бы в выходные и накануне?

Ответ: По этому адресу я потребую от участкового доклад. Рейды сотрудники полиции Бердска проводят регулярно, еженедельно. По факту совершения преступления, либо по заявлению граждан. Например, нарушающих миграционное законодательство, торгующих и употребляющих спиртное. Результаты есть — каждую неделю выявляются нарушители закона. Например, в отдел поступала информация о торговле в ночном ларьке спиртным. Эту информацию отработали, произвели закупку и привлекли к ответственности лицо, продавшее алкоголь. Информация, которая поступает в отдел — проверяется и отрабатывается. Конечно, бывают такие факты, что сотрудникам не продают алкоголь в рамках контрольной закупки. Но в любом случае эти точки известны и они на контроле.


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(5) Комментариев

  1. Вадим

    Но в любом случае эти точки известны и они на контроле.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/04/397894-nachalnik-policii-berdska-tochki-nezakonnoj-prodazhi-alkogolya-nam-izvestny

    Типа кто-нибудь сомневается что они «на контроле» и ПОД контролем. (глупый какой-то подпол, звучит как явка с повинной)

    Другое дело, что все эти ограничения полезны исключительно для тех, у кого «на контроле» и никак не помогают «борьбе с пьянством». Скорее наоборот, если раньше не всегда за догонкой есть было желание бежать, то теперь затариваться нужно с запасом.

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  2. Аноним

    «По этому адресу я потребую от участкового доклад». Сам бы вместе с нач. полиции и нач. участковых съездил и посмотрел бы своими глазами, а не ждал , что ему наврут подчинённые. Город то небольшой, всё рядом. Ответы ни о чём… %)

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  3. Аноним

    Что вы думаете о незаконной торговли спиртным? Хороший вопрос. Это возмутительно. Я негодую. Следующий вопрос :-D

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  4. Аноним

    А на фото то подполковник. А интервью у полковника :-D

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  5. Аноним

    Так и предыдущий всё знал.

    Через 3 месяца ответил что он всё проверил, алкоголь качественный и повода для его действий нет :-D :-D :-D

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