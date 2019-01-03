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Полыхаем: 10 человек сгорели в огне за три дня нового года в Новосибирской области

С 20 декабря в регионе отмечается ухудшение оперативной обстановки с пожарами и гибелью на них людей. За это время произошло 199 пожаров, огонь унес жизни 30 человек.

3.01.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Полыхаем: 10 человек сгорели в огне за три дня нового года в Новосибирской области

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3 января состоялось внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области под руководством Губернатора Андрея Травникова. Одними из главных вопросов совещания стали вопросы увеличения количества пожаров и гибели людей на них, а также принятие дополнительных предупредительных мер, сообщает ГУ МЧС по НСО.

О складывающейся оперативной обстановке с пожарами и их последствиями на территории Новосибирской области доложил заместитель начальника Главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы полковник внутренней службы Алексей Брызгалов:

«С 20 декабря на территории Новосибирской области отмечается ухудшение оперативной обстановки с пожарами и гибелью на них людей. За это время произошло 199 пожаров, огонь унес жизни 30 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров увеличилось на 35 процентов, количество погибших на пожарах увеличилось в два раза. Только за новогодние каникулы потушено 89 пожаров, 62 из которых зафиксированы в жилом секторе. Пожары с групповой гибелью людей произошли в Мошковском, Убинском, Куйбышевском и Карасукском районах, где погибли 10 человек. Только за последние сутки в Новосибирской области погибли 6 человек. Основной причиной гибели людей послужило неосторожное обращение с огнем…. »

Алексей Брызгалов также отметил, что риск гибели людей на пожарах, происходящих в отдаленных населенных пунктах, почти в 2 раза превышает риск гибели в райцентрах. В первую очередь, это связано с меньшей активностью населения на улицах в вечернее и ночное время, низкой плотностью застройки (соседние дома могут находиться на значительном удалении), что не позволяет своевременно обнаружить пожар и оказать необходимую помощь.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил главам администраций городских и сельских поселений взять на особый контроль данный вопрос, предложил старостам, добровольцам провести дополнительную профилактическую работу в местах проживания пенсионеров и неблагополучных граждан. Участковых и службы социальной защиты нацелил контролировать социально незащищенные семьи и проводить профилактические беседы с людьми. Глава региона призвал массово размещать информацию о произошедших пожарах и их последствиях в местах массового пребывания людей и в средствах массовой информации.

Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов отдельно отметил необходимость использования всех профилактических мер в полном объеме. Прежде всего, это проведение подворовых обходов и практическое обучение людей мерам пожарной безопасности, а также размещение дополнительных информационных материалов и наглядной агитации в местах массового досуга граждан в новогодние праздники.

Руководитель МЧС региона через средства массовой информации отдельно обратился к населению Новосибирской области:

«Прошу граждан, прежде всего, соблюдать меры личной безопасности: осторожно обращаться с огнем в быту, внимательно относиться к электронагревательным приборам, контролировать печное отопление. Особое внимание необходимо уделить безопасности детей: не оставлять их без присмотра и в опасности, исключить возможности детской шалости с огнем.»

По итогам совещания утверждено решение КЧС о принятии дополнительных мер, направленных на предупреждение пожаров и гибели на них людей.


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