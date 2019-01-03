Завален мусором Бердск после Нового года

Перевозчик или региональный оператор по вывозу мусора не справляется с новогодними объемами. Бердчане наблюдают как переполненные контейнеры, так и разбросанные вокруг мусорных площадок отходы.(ВИДЕО, ФОТО)
В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» продолжают поступать жалобы на мусор, который остался лежать после новогодних праздников и после внедрения новой схемы вывоза твердых коммунальных отходов. 2 января 2019 года бердчане присылали фото мусорных куч из Микрорайона, с ул. К. Маркса и из Ясной поляны.
Сегодня, 3 января, заваленную мусором контейнерную площадку зафиксировали на 11-м квартале — в самом центре Бердска.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга, днем 3 января она пошла навестить своих бабушек, живущих по адресам: ул. Ленина, 12А и ул. Ленина, 18. Между этими домами расположена большая контейнерная площадка — на весь 11-й квартал. И там Ольга обнаружила не только переполненные контейнеры, но и мусор, разбросанный вокруг мусорных баков.
Бердчанку крайне возмутила такая ситуация. По мнению Ольги, пока новая схема вывоза бытового мусора с помощью регионального оператора в Бердске не работает. Во всяком случае на 11-й квартал выбранный в Бердске компанией «Экология-Новосибирск» перевозчик не заезжал.
Видео Ольги специально для «Курьер. Среда. Бердск»
При этом, с 1 января 2019 года каждый бердчанин платит за вывоз мусора 92,42 рубля в месяц. Когда власти заявляли о мусорной реформе, они говорили о ликвидации несанкционированных свалок и эффективности сбора твердых коммунальных отходов. Пока этого жители Бердска не заметили.
Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, за два дня 2019 года с территории города на свалку вывезли 170 тонн мусора. В городе работают 8 мусоровозов. По мнению Захарова, мусор лежит там, где управляющие компании не сделали заявки на вывоз отходов. В УК полагают, что новая схема обращения с мусором дает сбои.
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А вы не платите
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мордами бы натыкать этих чиновников в лежащий неубранным мусор! Как деньги драть, так обязаны, а как за деньги вывозить, так «руки связаны». Позор!
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Опять у Захарова УК виноваты!!! Что-нибудь более правдоподобное мозгов не хватает придумать? Или люди до праздников не мусорили? Или можнт площадки новые где возникли? Причем тут УК и их заявки? Вывозите просто по ГРАФИКУ!!!
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Зато по 92+ рублей ежемесячно вынь да положь!!!
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Россия это сплошная помойка, так зачем мусор с места на место таскать
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микрорайон 42 заметьте, контейнера пустые а вокруг горы мусора,как так???
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