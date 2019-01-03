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Завален мусором Бердск после Нового года

Перевозчик или региональный оператор по вывозу мусора не справляется с новогодними объемами. Бердчане наблюдают как переполненные контейнеры, так и разбросанные вокруг мусорных площадок отходы.(ВИДЕО, ФОТО)

3.01.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.
 
Завален мусором Бердск после Нового года

Бердск, ул. К. Маркса, 24. 3 января 2019 год

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» продолжают поступать жалобы на мусор, который остался лежать после новогодних праздников и после внедрения новой схемы вывоза твердых коммунальных отходов. 2 января 2019 года бердчане присылали фото мусорных куч из Микрорайона, с ул. К. Маркса и из Ясной поляны.

Сегодня, 3 января, заваленную мусором контейнерную площадку зафиксировали на 11-м квартале — в самом центре Бердска.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга, днем 3 января она пошла навестить своих бабушек, живущих по адресам: ул. Ленина, 12А и ул. Ленина, 18. Между этими домами расположена большая контейнерная площадка — на весь 11-й квартал. И там Ольга обнаружила не только переполненные контейнеры, но и мусор, разбросанный вокруг мусорных баков.

Бердчанку крайне возмутила такая ситуация. По мнению Ольги, пока новая схема вывоза бытового мусора с помощью регионального оператора в Бердске не работает. Во всяком случае на 11-й квартал выбранный в Бердске компанией «Экология-Новосибирск» перевозчик не заезжал.

Видео Ольги специально для «Курьер. Среда. Бердск»

При этом, с 1 января 2019 года каждый бердчанин платит за вывоз мусора 92,42 рубля в месяц. Когда власти заявляли о мусорной реформе, они говорили о ликвидации несанкционированных свалок и эффективности сбора твердых коммунальных отходов. Пока этого жители Бердска не заметили.

Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, за два дня 2019 года с территории города на свалку вывезли 170 тонн мусора. В городе работают 8 мусоровозов. По мнению Захарова, мусор лежит там, где управляющие компании не сделали заявки на вывоз отходов. В УК полагают, что новая схема обращения с мусором дает сбои.

На невывезенный после Нового года мусор жалуются и в Новосибирске, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Присылайте фото и видео мусора на электронную почту bkurer@mail.ru.

Завален мусором Бердск после Нового года

Бердск, Микрорайон, 42. 2 января 2019 год

Завален мусором Бердск после Нового года

Площадка в Микрорайоне вообще без контейнеров

Завален мусором Бердск после Нового года

Бердский микрорайон Ясная поляна — мусор не вывезли


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(6) Комментариев

  1. Новый мэр

    А вы не платите

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  2. Аноним

    мордами бы натыкать этих чиновников в лежащий неубранным мусор! Как деньги драть, так обязаны, а как за деньги вывозить, так «руки связаны». Позор!

    Thumb up 5 Thumb down 0

  3. Аноним

    Опять у Захарова УК виноваты!!! Что-нибудь более правдоподобное мозгов не хватает придумать? Или люди до праздников не мусорили? Или можнт площадки новые где возникли? Причем тут УК и их заявки? Вывозите просто по ГРАФИКУ!!!

    Thumb up 1 Thumb down 1

  4. Аноним

    Зато по 92+ рублей ежемесячно вынь да положь!!!

    Thumb up 5 Thumb down 0

  5. Аноним

    Россия это сплошная помойка, так зачем мусор с места на место таскать :-D

    Thumb up 6 Thumb down 3

  6. Аноним

    микрорайон 42 заметьте, контейнера пустые а вокруг горы мусора,как так???

    Thumb up 0 Thumb down 0

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