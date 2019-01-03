Без коммунальных происшествий встретил Новый год Бердск

За первые двое суток 2019 года в Бердске не произошло заметных для горожан коммунальных аварий. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Эту же информацию он предоставил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову вечером 2 января во время селекторного совещания. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» глава региона лично держит на контроле теплоснабжение Бердска.

Утром сегодня, 3 января, по информации оперативного дежурного по городу, в Бердске с начала 2019 года не зарегистрировано происшествий на коммуникациях, отключений воды, тепла и электричества не зафиксировано, снегоуборочная техника чистит основные бердские дороги.

Ситуация управляема. Все достаточно стабильно и в области, и в Бердске. Отключений и порывов нет. И надеемся, что не будет, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич, отметив, что «в коммуналке города ничего страшного не происходит».

Не видит вице-мэр и больших проблем с вывозом мусора в Бердске. По словам Захарова, перевозчик регионального оператора вывозит мусор по заявкам управляющих компаний. Но с учетом праздничных дней мусора за день скопилась месячная норма. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за первые двое суток 2019 года с территории Бердска вывезли на мусорную свалку 170 тонн твердых бытовых отходов. В городе работают 8 мусоровозов, рассказывал замглавы Захаров.

Сообщайте, где лежат кучи мусора по электронной почте bkurer@mail.ru.