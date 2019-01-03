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Петарда разнесла голову жителю жителю Ленинградской области

30-летний мужчина использовал при запуске петарды большой мощности из предназначенной для этого трубы для фейерверков. Поджег фитиль. Ему показалось, что петарда долго не стартовала. В результате — смерть.

3.01.2019 Фото: pxhere.com Нет комментариев
 
Петарда разнесла голову жителю жителю Ленинградской области

В Ленинградской области следователи СКР выясняют обстоятельства гибели мужчины при запуске салюта в поселке Бугры

Следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту гибели 30-летнего мужчины, тело которого с тяжелейшими травмами головы и лица было обнаружено 1 января 2019 года на одной из улиц поселка Бугры Всеволожского района Ленобласти, сообщает сайт СК по Ленобласти.

По предварительным данным, мужчина, нарушая элементарные правила техники безопасности при использовании пиротехники, при запуске петарды большой мощности из предназначенной для этого трубы для фейерверков, в виде отрезка трубы длиной 60 см и диаметром 25 см, установленной вертикально, после того, как поджог фитиль петарды, наклонился над указанной установкой, поскольку ему казалось, что петарда долго не стартовала, в результате чего получил травмы, не совместимые с жизнью.

По результатам судебно-медицинского исследования и проведенной проверки всех обстоятельств произошедшей трагедии, будет принято процессуальное решение.


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