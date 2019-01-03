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Юрий Лоза: на первом плане почему «голубые огоньки» превратились в говнопередачи

«Если бы я был Эрнстом, имел возможности, я бы провёл опрос россиян. Прежде всего выяснил, кого хочет видеть народ. Реально хочет видеть — не для пафоса, не для понтов, а для души», ответил певец на вопрос «Если бы вы были Константином Эрнстом?».

3.01.2019 Фото: YouTube Нет комментариев
 
Юрий Лоза: на первом плане почему «голубые огоньки» превратились в говнопередачи

Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой

Новогодние развлекательные программы мало кого порадовали в этом году. Немногие смогли удовлетвориться шутками Елены Малышевой, сентенциями Ольги Бузовой и зрелищем жующих салат «Оливье» соведущих праздничных шоу. А новый продукт Первого канала, передачу «Голубой Ургант», призванную стать пародией на знаменитый «Голубой огонёк», телезрители и вовсе назвали «зашкваром». О деградации музыкальных шоу News.ru поговорил с известным певцом Юрием Лозой.

— Юрий Эдуардович, новогодние передачи по телевидению не слишком-то понравились широкой аудитории. Очень много негативных отзывов и в соцсетях, и в СМИ. У вас есть какое-то объяснение: почему музыкальные новогодние «огоньки» — 2019 провалились?

— Из ничего нельзя создать что-то. Из дерьма пулю не слепишь, как говорится. Если пытаться создать концерт, не имея создателей, то у вас ничего не получится. Очень долго на нашем телевидении шло искоренение профессионалов — тех, кто что-то может сделать в шоу-бизнесе. С момента убийства Листьева у нас нет ни одной своей свежей программы.

— Какая при «искоренении профессионалов» преследовалась цель?

— Цель — истребить своих и начать покупать на Западе зарубежный контент, отработанный материал. Это часть общего тренда. Например, можно провести аналогию с лекарствами: наше производство лекарств закрыли, чтобы иметь возможность покупать дорогие средства на Западе и пилить откаты. Поэтому сегодня, если нужна песня, скажем, для выступления на Евровидении, никто не пытается создать её здесь. Идут и покупают в Америке или в Израиле. Если надо поставить красивый номер — едут во Францию, в Швецию. Сами ничего не делаем. Идёт распил бабла.

— А как же новогодние огоньки?

— Вот так! Выяснилось, что купить номера на все новогодние праздники не получается. Там нет таких программ, которые бы наше телевидение устроили. Поэтому пришлось обращаться к рецептам, изобретённым 60 лет тому назад, ещё теми людьми, которые умели что-то создавать. Но за 60 лет уже всё должно надоесть — и КВН, и знатоки, и «голубые огоньки»… Но передачи не живут так долго! Это всё давно уже набило оскомину, и мы в итоге получаем то, что получаем, — нечего смотреть в новогоднюю ночь.

— Музыкальных передач не хватает, но их попытались заменить юмористическими, разве нет?

— С этим ещё хуже. КВН надоел, изжил себя. Ничего нового не придумали. Юмористические передачи идут по одному и тому же лекалу. Авторов талантливых, которые раньше писали для юмористов, нет. Они пытаются выживать сами и неохотно раздают хорошие материалы нашим сатирикам. Отсюда бесконечные шутки на одну и ту же тему, про тещу и про похудение. И это никого не веселит. Один и тот же Винокур выходит, прыгает и показывает те же номера, что и сто лет назад показывал. Пародируют «Баккару». А её уже не надо пародировать! Я знаю «Баккару», я с ними работал — это две бабушки старенькие, которые за кулисами носки вяжут. Пародии на них были интересны, возможно, лет 30 назад, сейчас это никому не нужно.

— Попытались как-то разнообразить новогодние передачи — вот Урганта вывели на экран в музыкальной передаче…

— Хотели сделать новое, да. Но для этого нужен специалист, который напишет хороший сценарий; нужен оператор, который всё это красиво снимет; нужен осветитель, который всё это подсветит… Нужны люди! Композиторы, поэты, певцы. А их нет.

— Певцы-то есть, как не быть. Есть же у нас в стране многочисленные музыкальные вузы, готовящие специалистов. И есть как минимум программа «Голос» — оттуда берут талантливых ребят, разве нет?
— Программа никогда не ставила задачу найти людей с хорошими голосами. Это программа не о голосах, это программа о типажах. Им нужны люди с какими-то интересными деталями — кривенькие, косенькие, хрипатые, лопоухие. Голосистых туда не берут, чтобы было проще отсеивать. А программа при этом называется «Голос». Это типичный пример, когда задача не соответствует реализации. Вы никогда не снимете хорошую программу «Голос», если будете туда отбирать типажи, а не голоса.

— Если бы вы были Константином Эрнстом, кого бы вы позвали на новогодний «огонёк» на Первом?

— Если бы я был Эрнстом, имел возможности, я бы провёл опрос россиян. Прежде всего выяснил, кого хочет видеть народ. Реально хочет видеть — не для пафоса, не для понтов, а для души. И я вас уверяю: ни о каких рэперах разговора там не будет. И Винокура никто не захочет, потому что он всем надоел. Люди должны сказать, кого они хотят видеть и слышать.

— Но что мешает новых исполнителей показать с экранов ТВ?

— А дело в том, что тогда Киркоров узнает, что у него в программе не 20 песен, а 19. И будет страшный скандал с привлечением всех средств нападения. Это же целая структура. И надо менять и саму структуру, и отношение к ней. Вот завтра, например, выйдет программа «Новая волна. Лучшее». Заявлена как конкурс молодых исполнителей. И кто же в ней будет? Вы не поверите! Это Аллегрова, Киркоров и так далее. Ни одного молодого исполнителя! Дикое несоответствие! Вам говорят: «Будут хорошие песни», а песни — говно. Вам говорят: «Конкурс молодых исполнителей», а молодых нет и в помине. Человек хочет одного, а ему подсовывают другое — начинается диссонанс. Опять вас обманули. Кто-то за счёт вас и ваших ожиданий нового разбогател, распиарился, нацепил на себя новые перья. Ни малейшего отношения зритель не имеет к этому процессу. Никто вас не спрашивает ни о чём. Вам показывают туфту, вы получаете не то, чего хотите. Это как если бы вы пришли в ресторан и заказали постное блюдо, а вам бы подали жирную свинину со словами: «Мы всё делаем для вас». Так и с новогодними программами — вам дали то, чего вы не хотели.

— Ваши песни прозвучали в новогодних программах?

— Мою песню взяли одну-единственную, вырезали из неё почти всё, из трёх минут оставили 40 секунд. Чтобы, не дай бог, не наступить ни на одну из песен Киркорова. Не нашлось даже одной минуты для меня. И никто не спрашивает, хотите вы Лозу или нет.

— Ваш прогноз?

— Всё невесело. Вместо книг подсовывают комиксы. Вместо кино — блокбастеры, снятые по комиксам. Идёт деградация культуры. Проповедуются определённые идеи. Вот, например, название — «Голубой Ургант». Явно же оно не просто так дано. Нас пытаются убедить, что «голубой» в любом контексте — это нормально. Мы не удивляемся ничему. Никто ведь не сказал: «Ребят, вы что, больные? Нельзя ставить „Голубой Ургант“! Он не голубой!» Нельзя вообще такое название ставить в программу. Но все восприняли это всерьёз. Никто не возразил.

— Вы считаете это трендом?

— Потихонечку псевдокультура стала культурой, псевдоотношения — отношениями. Однополый брак вдруг стал браком. Отсутствие пения — пение. И так далее. А рэпер, который провозглашает: «Я буду петь музыку». Музыку нельзя петь! Петь можно песни, но не музыку. Настоящий рэпер не поёт и не сочиняет стихи, он рифмует и читает рэп, до пения нот он не опускается — ему это западло, потому что это Пушкин-Шмушкин сочинял всякое говно, рэпер до этого не опускается… А нам это выдают за норму.

— Но люди же возмутились тем, что новогодние программы были, мягко говоря, некачественным продуктом…

— Мы живём в стране, где очень много разного рода проблем. И чем больше народ возмущается говёнными передачами, тем меньше он думает о серьёзных проблемах. Чем больше мы говорим про «Голубого Урганта», тем меньше возмущения по поводу рухнувшего дома в Магнитогорске. Власть такая ситуация полностью устраивает. Общее количество негатива переводится в другую сторону. Внимание народа нужно отвлечь. Сколько своровали чиновники на строительстве дома — это ушло на второй план. А на первом плане — почему «голубые огоньки» превратились в говнопередачи.

Источник: https://news.ru


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